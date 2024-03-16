Fas 4,7 büyüklüğünde deprem! 3 kent ve komşu bölgelerde hissedildi

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ın Deyruş kenti açıklarında dün akşam 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin yanı sıra son dönemde dünyanın da pek çok yerinden deprem haberleri peş peşe geliyor. Son korkutan deprem ise Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta yaşandı.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü Başkanı Nasır Cabur, merkez üssü ülkenin orta kesimlerindeki Deryuş kenti açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin dün akşam 20.17'de hissedildiği belirtildi.

3 KENTTE VE KOMŞU BÖLGELERDE HİSSEDİLDİ

Deprem Deryuş, Nazur ve Huseyme kentleri ile komşu bölgelerde hissedilirken, sarsıntı nedeniyle şu ana can veya mal kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Fas'ta 8 Eylül 2023 gecesi El-Huz'da meydana gelen depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Söz konusu depremde, Azilal bölgesinde de çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.