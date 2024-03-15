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MTA, deprem haritasını güncelledi: İşte altından fay geçen iller

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MTA, deprem haritasını güncelledi: İşte altından fay geçen iller

Gündem Haberleri  / -

MTA'nın güncellenen Diri Fay Haritası'na göre, ülke genelinde 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretecek potansiyelde 485 diri fay var. Riskli çok olduğu yerler arasında İzmir, Bursa, Hatay, Çanakkale ve Erzincan gibi iller birinci derecede yer alırken riskin az olduğu iller arasında Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir yer aldı. İşte altından fay geçen iller...

Deprem gerçeğinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kendisini hissettirmesinin ardından vatandaşlar bulundukları kentlerin risk durumunu merak etmeye başladı. 

MTA da belirli aralıklara yayımladığı diri fay haritasını güncelledi. Güncellenen haritaya göre,  Türkiye genelinde 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyelde 485 diri fay bulunuyor.

Türkiye'nin deprem riskini belirlemeye yönelik önemli bir adım atıldı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), son teknoloji arazi incelemeleri, hendek çalışmaları, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarının analizi gibi çeşitli yöntemlerle elde edilen verileri birleştirerek Türkiye Diri Fay Haritası'nı güncelledi.

Bu güncellenmiş harita, Türkiye'nin deprem riski ve etkilenme potansiyelini belirlemek için büyük öneme sahip.

RİSKLİ İLLER 

DOĞU ANADOLU FAY HATTI

Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin deprem riski en yüksek bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hatay'dan başlayan ve Erzincan'da Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşen bu fay hattı, Osmaniye, Antep, Maraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Muş gibi illerden geçerek önemli bir etki alanına sahip.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI

Kuzey Anadolu Fay Hattı ise Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanıyor. Saros Körfezi'nden başlayarak Aras Vadisi'ne kadar uzanan bu fay hattı, İstanbul, Bursa, İzmit, Sakarya, Düzce, Bolu, Erzincan, Erzurum, Van gibi büyük şehirlerin yanı sıra birçok ilçeyi etkileyen potansiyele sahip. Haritaya göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

BATI ANADOLU FAY HATTI

Batı Anadolu Fay Hattı ise Ege Bölgesi'nde etkili olan bir başka önemli fay hattıdır. Bu hat, Ayvalık, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta gibi şehirleri kapsayan geniş bir alana yayılarak önemli bir deprem riski oluşturuyor.

MTA, deprem haritasını güncelledi: İşte altından fay geçen iller - 1. Resim

DERECE DERECE BÖLGELER

MTA'nın güncellenmiş Diri Fay Haritası'na göre, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Dersim, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt gibi iller birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.

İkinci derece riskli bölgeler arasında ise Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Maraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Ağrı ve Çorum gibi birçok il bulunuyor.

Üçüncü derece riskli bölgeler ise Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Urfa, Mardin, Kilis, Adana, Antep, Maraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir'i içeriyor.

DEPREM RİSKİ AZ BÖLGELER

Deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grup iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman olarak belirlendi.

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