Fas’tan Gazze çıkışı! BM’yi göreve çağırdı

14 Aralık 2023 22:18 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 22:19

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares'le başkent Rabat'ta bir araya geldi Burita, dün Fas'a gelen İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile Rabat'ta basın toplantısı düzenledi. Faslı Bakan, Gazze Şeridi'nde savaşın devam etmesiyle durumun çok zor olduğunu ve artık dayanılmaz bir hal aldığını kaydetti.

ADİL BARIŞ MESAJI

Gazze'deki askeri eylemlerin bir an önce durdurulmasını, sivillerin hedef alınmamasını, insani yardımların yeterli ve engellenmeden ulaştırılmasını desteklediklerini vurgulayan Burita, uluslararası topluma, "Orta Doğu'daki krizleri yönetme mantığından, kalıcı ve adil bir barış inşa etme mantığına taşıyan yaklaşım sergilemesi" çağrısında bulundu.

Burita ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni iki devletli çözüm ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti inşasını gerektiren gerçek manada bir politik süreç başlatılması konusundaki sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

Fas Dışişleri Bakanı, ülkesinin Orta Doğu'daki kriz için "Filistin halkının meşru hakları ile İsrail'in güvenlik ve barış içinde yaşama hakkını dikkate alan acil ve kalıcı bir çözümü" desteklediğini ifade etti.

FİLİSTİNLİLERE YARDIM MİKTARI 3 KATINA ÇIKARTILDI

İspanya Dışişleri Bakanı Albares ise Filistinlilerin kendi devletlerini kurmaya hakkı olduğunu zira Filistin halkının sesini duyurmaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Albares, "Savaşın sona ermesini ve yardımların ulaştırılmasını destekliyoruz. Bu nedenle Filistinlilere yaptığımız yardım miktarını üç katına çıkardık." dedi.

İspanyol Bakan Alberes, Kasım ayında kurulan yeni hükümette dışişleri bakanlığı görevine yeniden atanmasının ardından Fas'a yaptığı ilk ziyaret kapsamında dün Rabat'a gelmişti.