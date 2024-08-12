Filistin paylaşımı yapan Türk vatandaşı Suudi Arabistan'da gözaltında

Filistin lehinde paylaşım yapan Türk vatandaşı Suudi Arabistan'da gözaltına alındı. Umre ziyareti için ülkeye giden Muhsine Toplaoğlu'ndan 21 Temmuz’dan beri haber alınamıyor.

Türkiye’den umreye giden 24 yaşındaki Muhsine Toplaoğlu, Filistin lehinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle Suudi Arabistan’da gözaltına alındı. 21 Temmuz’dan beri kızlarından haber alamayan aile, çocuğunun hayatından endişe duyuyor.

FİLİSTİN PAYLAŞIMI SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Batman’da yaşayan ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümünün son sınıf öğrencisi Muhsine Topaloğlu, özel bir turizmi firmasıyla 19 Temmuz 2024 tarihinde umre ziyareti için Suudi Arabistan’a gitti. Haber7'de yer alan habere göre Peygamber Efendimiz'in Medine'deki evinden fotoğraf çekerek ‘Filistin’de direnişe devam, mücahitlere selam’ notuyla Instagram hesabından paylaşım yapan Muhsine Topaloğlu tur rehberi ile gözaltına alındı.

TUR REHBERİ SERBEST BIRAKILDI MUHSİNE HALA GÖZALTINDA

Baskında tur rehberi ile 24 yaşındaki kız gözaltına alındı. Sorgusunun ardından tur rehberi serbest bırakılırken, Topaloğlu’nun sorgusu devam edildi. Batman’dan umreye giden 24 yaşındaki kızdan ailesi, 21 Temmuz’dan beri hiçbir haber alamadı. Kızın babası ise, Türkiye’nin Cidde Konsolosluğu ile irtibata geçti.

Görüşmede kızlarının durumundan endişe duyduklarını belirten baba, Konsolosluğun Suudi güvenlik yetkililerin kızı güvenlik gerekçesiyle tuttuklarını aktardı. O tarihten beri kızlarından hiçbir iz ve haber alamayan aile kızlarının hayatından endişe duyuyor. Aile, Türkiye Dış İşleri Bakanlığının yetkililerinden yardım istediğini belirtti.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Amcası yeğeni için yardım talep ederek şu paylaşımda bulundu:

"Yeğenim Muhsine Topaloğlu umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan’da Filistin lehinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 21 Temmuz’dan beri haber alamıyoruz. Devlet büyüklerimizin yardımlarını bekliyoruz."