İsrail saldırıları sonucu yerinden edilmiş Filistinliler, "Ateşkes olsa evime giderdim" diyor.

İsrail'in Filistin katliamında en az 34.683 kişi öldü ve en az 78.018 kişi de yaralandı.

İsrail ve Hamas arasında son aylarda yapılan birkaç tur ateşkes görüşmesi, akan kanı durdurmayı ya da geçtiğimiz Kasım ayında olduğu gibi geçici bir duraklama sağlamayı bile başaramadı.

Gazze'nin savaş yorgunu yerinden edilmiş Filistinlileri "Ateşkes olsa evime giderdim" diyor. Gazze'nin yerinden edilmiş sakinleri ateşkesin yakın zamanda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda karışık umutlara sahip. Ancak El-Cezire haber kanalının Filistinlilerle yaptığı röportajların sonucuna göre hepsi evlerine dönmeyi istiyor.