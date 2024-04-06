Florida'da saldırı - Tatbikat ölüm sayısını azalttı

Florida'daki bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

ABD'nin Florida eyaletindeki CityPlace Doral alışveriş merkezinde bulunan bir barda bir müşteri etrafa ateş açtı. Yetkililer, 2 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığın açıkladı.

Florida'da çıkan tartışma, olaya güvenlik görevlisinin olaya müdahale etmeye çalışmasıyla büyüdü. Saldırgan mekanda bulunan herkese ateş açtı. Olaya karışan saldırganlardan biri güvenlik görevlisini ölümcül bir noktadan vurdu, durumu kritik olan görevli hastaneye kaldırıldı.

Raporlara göre, sıcak çatışmalar yaşandı ve silahlı saldırgan çatışmada öldürüldü. Polisin aktardığına göre şüpheliyle çıkan ve şüphelinin ölümüyle sonuçlanan çatışmada bir polis memuru da yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis memurunun durumunun stabil olduğu ve tedavi edildikten sonra hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Polis memurunun aktardığına göre, alışveriş merkezi bir yıl önce bir silahlı saldırı tatbikatı gerçekleştirmiş ve memurlarını tam da bu durum için hazırlamıştı. Bu sebeple ölü sayısının böylesi bir saldırıya göre az olduğu iddia edildi. Polis şefi "Polis memurlarımızın aldığı kapsamlı eğitim, bugün daha az can kaybı yaşanmasına sebep oldu." dedi.