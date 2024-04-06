Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Florida'da saldırı - Tatbikat ölüm sayısını azalttı

Florida'da saldırı - Tatbikat ölüm sayısını azalttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Florida&#039;da saldırı - Tatbikat ölüm sayısını azalttı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Florida'daki bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

ABD'nin Florida eyaletindeki CityPlace Doral alışveriş merkezinde bulunan bir barda bir müşteri etrafa ateş açtı. Yetkililer, 2 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığın açıkladı. 

Florida'da çıkan tartışma, olaya güvenlik görevlisinin olaya müdahale etmeye çalışmasıyla büyüdü. Saldırgan mekanda bulunan herkese ateş açtı. Olaya karışan saldırganlardan biri  güvenlik görevlisini ölümcül bir noktadan vurdu, durumu kritik olan görevli hastaneye kaldırıldı. 

Raporlara göre, sıcak çatışmalar yaşandı ve silahlı saldırgan çatışmada öldürüldü. Polisin aktardığına göre şüpheliyle çıkan ve şüphelinin ölümüyle sonuçlanan çatışmada bir polis memuru da yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis memurunun durumunun stabil olduğu ve tedavi edildikten sonra hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Polis memurunun aktardığına göre, alışveriş merkezi bir yıl önce bir silahlı saldırı tatbikatı gerçekleştirmiş ve memurlarını tam da bu durum için hazırlamıştı. Bu sebeple ölü sayısının böylesi bir saldırıya göre az olduğu iddia edildi. Polis şefi "Polis memurlarımızın aldığı kapsamlı eğitim, bugün daha az can kaybı yaşanmasına sebep oldu." dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İtalyan devin ilk hedefi Nicolo Zaniolo! Transferi için düğmeye basıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'da polis karakoluna terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var - Dünyaİran'da güvenlik güçlerine terör saldırısıHeathrow Havalimanı'nda panik: Pistte çarpıştılar - DünyaHeathrow Havalimanı'nda panik: Pistte çarpıştılarHamaney'den binlerce mahkuma af ve ceza indirimi - DünyaHamaney'den binlerce mahkuma af ve ceza indirimiRusya'da baraj faciası: Binlerce ev sular altında, 3 ceset bulundu - DünyaRusya'da baraj faciası: Binlerce ev sular altındaABD'li Demokratlar Biden'a mektup yazdı: İsrail'e silah sevkiyatını durdurun - DünyaDemokratlardan Biden'a mektup: İsrail'e silah vermeyinGazze'de katliam sürüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini aştı - DünyaGazze'de katliam sürüyor! Can kaybı 33 bini aştı
Sonraki Haber Yükleniyor...