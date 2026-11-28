Fransa sokakları karıştı! Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti
Fransa'da kadınlara yönelik şiddeti ve hayat pahalılığını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde tansiyon yükseldi. Paris başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi sokağa çıkarken, Lyon, Nancy ve Marsilya'da polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Ülke genelindeki eylemlerde 27 kişi gözaltına alındı.
Ülkede çeşitli derneklerin ve Sarı Yelekliler'in çağrısıyla başkent Paris dahil farklı kentlerde kadınlara yönelik şiddete ve hayat pahalılığına karşı gösteriler düzenlendi.
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PARİS'TE BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ
Paris'te tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Millet Meydanı'na kadar yürüdü. Göstericiler şarkılar söyleyerek dans etti. Kadınlara yönelik şiddetin sona ermesini talep eden göstericiler, Fransız polisi ve faşizm karşıtı sloganlar attı.
NANCY VE LYON'DA GERGİNLİK YAŞANDI
Nancy kentindeki gösteride, polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Göstericiler bazı çöp bidonlarını yol ortasına devirirken, polis ise biber gazıyla müdahale etti. Lyon kentinde ise binlerce kişinin katıldığı gösteride, bazı çöp bidonları ateşe verildi. Barikat kurmaya çalışan göstericilere polis izin vermedi. Polisler, kendilerine havai fişek fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.
MARSİLYA'DA YASAĞA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKTILAR
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Marsilya'da gösteri yasağına rağmen kent sakinleri sokağa indi. Polis göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.
FRANSA GENELİNDE 44 BİN 500 KİŞİ KATILDI
Yerel makamlar, ülke genelindeki gösterilere 44 bin 500 kişinin katıldığını açıkladı. Lyon'da 11, Bordo kentinde 11, Nice kentinde ise 5 gösterici gözaltına alındı.