Fransa'da kadınlara yönelik şiddeti ve hayat pahalılığını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde tansiyon yükseldi. Paris başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi sokağa çıkarken, Lyon, Nancy ve Marsilya'da polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Ülke genelindeki eylemlerde 27 kişi gözaltına alındı.

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Ülkede çeşitli derneklerin ve Sarı Yelekliler'in çağrısıyla başkent Paris dahil farklı kentlerde kadınlara yönelik şiddete ve hayat pahalılığına karşı gösteriler düzenlendi.

PARİS'TE BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

Paris'te tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Millet Meydanı'na kadar yürüdü. Göstericiler şarkılar söyleyerek dans etti. Kadınlara yönelik şiddetin sona ermesini talep eden göstericiler, Fransız polisi ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

Fransa sokakları karıştı! Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti

NANCY VE LYON'DA GERGİNLİK YAŞANDI

Nancy kentindeki gösteride, polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Göstericiler bazı çöp bidonlarını yol ortasına devirirken, polis ise biber gazıyla müdahale etti. Lyon kentinde ise binlerce kişinin katıldığı gösteride, bazı çöp bidonları ateşe verildi. Barikat kurmaya çalışan göstericilere polis izin vermedi. Polisler, kendilerine havai fişek fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.

Fransa sokakları karıştı! Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti

MARSİLYA'DA YASAĞA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKTILAR

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Marsilya'da gösteri yasağına rağmen kent sakinleri sokağa indi. Polis göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Fransa sokakları karıştı! Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti

FRANSA GENELİNDE 44 BİN 500 KİŞİ KATILDI

Yerel makamlar, ülke genelindeki gösterilere 44 bin 500 kişinin katıldığını açıkladı. Lyon'da 11, Bordo kentinde 11, Nice kentinde ise 5 gösterici gözaltına alındı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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