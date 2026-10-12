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Fransa'da 14 yaşındaki öğrenci av tüfeğiyle ateş açtı! 2 yaralı var

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Fransa'da 14 yaşındaki öğrenci av tüfeğiyle ateş açtı! 2 yaralı var
Başlık ResmiFransada 14 yaşındaki öğrenci av tüfeğiyle ateş açtı! 2 yaralı var

Fransa'nın Aubagne kentindeki bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci av tüfeğiyle ateş açtı. Okul müdürü ve bir kadın öğretmen yaralanırken, en az dört el silah sesi duyulduğu öğrenildi. Saldırının ardından öğrenci gözaltına alındı.

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Okullarda yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi Fransa'da eklendi. Aubagne kentindeki Joseph-Lakanal Ortaokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrenci av tüfeğiyle ateş açarak okul müdürünü ve bir kadın öğretmeni yaraladı.

BFMTV'nin haberine göre 14 yaşındaki bir erkek öğrenci, okula getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda 53 yaşındaki okul müdürü sağ kalçasından, 37 yaşındaki kadın öğretmen ise uyluk bölgesinden yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, her ikisinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Fransa'da 14 yaşındaki öğrenci av tüfeğiyle ateş açtı! 2 yaralı var
Başlık ResmiFransa'da 14 yaşındaki öğrenci av tüfeğiyle ateş açtı! 2 yaralı var

OKULDA EN AZ DÖRT EL SİLAH SESİ DUYULDU

BFM Marseille Provence ve BFMTV'nin aktardığı bilgilere göre okulda en az dört el silah sesi duyuldu.

Saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırının şüphelisi olan 14 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı.

"HİÇBİR ÖĞRENCİ YARALANMADI"

Silah seslerinin ardından çok sayıda veli okulun önünde toplandı.

Aubagne Belediye Başkanı Jean-Pierre Squillari, gazetecilere yaptığı açıklamada "Hiçbir öğrenci yaralanmadı" dedi.

Marsilya Savcılığı, olayla ilgili "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Fransada 14 yaşındaki öğrenci av tüfeğiyle ateş açtı! 2 yaralı var
Başlık ResmiFransada 14 yaşındaki öğrenci av tüfeğiyle ateş açtı! 2 yaralı var

İKİ BAKAN OLAY YERİNE GİDİYOR

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez ile Milli Eğitim Bakanı Édouard Geffray'in olay yerine gideceği açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Geffray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı "Toplumumuzda dizginlenemez bir şiddetin gelişimini bir kez daha gözler önüne seren kabul edilemez bir eylem" diyerek değerlendirdi.

Geffray, "Bu yeni saldırı karşısında Milli Eğitim, her zaman olduğu gibi, ağır bir travma yaşayan eğitim camiasının etrafında birleşmiş ve güçlü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Saldırının nedeni henüz açıklanmadı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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