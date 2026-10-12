Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Fransa'da bir müze soygunu daha! Pencereden girip 3 dakikada 4 tablo çaldılar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fransa'da bir müze soygunu daha! Pencereden girip 3 dakikada 4 tablo çaldılar

Fransa'da Louvre Müzesi'ndeki mücevher soygununun ardından bu kez Renoir Müzesi hırsızların hedefi oldu. 

Fransa'da bir müze soygunu daha! Pencereden girip 3 dakikada 4 tablo çaldılar

Üç dakikadan kısa sürede dört değerli tabloyu çalan hırsızlar, kaçarken eserlerden ikisini geride bıraktı.

Fransa'da bir müze soygunu daha! Pencereden girip 3 dakikada 4 tablo çaldılar

ÇİTİ KESİP PENCEREDEN GİRDİLER

La Presse canadienne'in aktardığına göre hırsızlar, Cagnes-sur-Mer kentindeki müzenin çevresindeki çiti keserek binaya yaklaştı.

Bir pencereden içeri giren şüpheliler, müzenin en değerli eserleri arasında bulunan dört Renoir tablosunu ele geçirdi.

Ancak kaçış sırasında tablolardan ikisini geride bıraktılar.

Bölge savcılığı, soygunun üç dakikadan kısa sürdüğünü açıkladı.

Fransa'da bir müze soygunu daha! Pencereden girip 3 dakikada 4 tablo çaldılar

KAYIP İKİ TABLO BULUNDU

Fransız yetkililer, soygundan sonra kaybolan "Madame Colonna Romano" ve "Jeune femme au puits" (Kuyudaki Genç Kadın) adlı eserlerin bulunduğunu duyurdu.

 

Fransa'da bir müze soygunu daha! Pencereden girip 3 dakikada 4 tablo çaldılar

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson, tabloların bulunmasını sağlayan ve şüphelileri tespit eden soruşturma ekiplerini tebrik etti.

Ancak eserlerin nerede ve nasıl ele geçirildiğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Fransa'da bir müze soygunu daha! Pencereden girip 3 dakikada 4 tablo çaldılar

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soygunun ardından Fransa genelinde başlatılan arama çalışmaları kapsamında altı kişi gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Masson'un gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenlemesi beklenirken toplantı, soruşturmanın seyrini tehlikeye atmamak amacıyla iptal edildi.
 

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

İLGİLİ HABERLER
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.