Fransa'da bir müze soygunu daha! Pencereden girip 3 dakikada 4 tablo çaldılar
Fransa'da Louvre Müzesi'ndeki mücevher soygununun ardından bu kez Renoir Müzesi hırsızların hedefi oldu.
Üç dakikadan kısa sürede dört değerli tabloyu çalan hırsızlar, kaçarken eserlerden ikisini geride bıraktı.
ÇİTİ KESİP PENCEREDEN GİRDİLER
La Presse canadienne'in aktardığına göre hırsızlar, Cagnes-sur-Mer kentindeki müzenin çevresindeki çiti keserek binaya yaklaştı.
Bir pencereden içeri giren şüpheliler, müzenin en değerli eserleri arasında bulunan dört Renoir tablosunu ele geçirdi.
Ancak kaçış sırasında tablolardan ikisini geride bıraktılar.
Bölge savcılığı, soygunun üç dakikadan kısa sürdüğünü açıkladı.
KAYIP İKİ TABLO BULUNDU
Fransız yetkililer, soygundan sonra kaybolan "Madame Colonna Romano" ve "Jeune femme au puits" (Kuyudaki Genç Kadın) adlı eserlerin bulunduğunu duyurdu.
Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson, tabloların bulunmasını sağlayan ve şüphelileri tespit eden soruşturma ekiplerini tebrik etti.
Ancak eserlerin nerede ve nasıl ele geçirildiğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soygunun ardından Fransa genelinde başlatılan arama çalışmaları kapsamında altı kişi gözaltına alındı.
Belediye Başkanı Masson'un gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenlemesi beklenirken toplantı, soruşturmanın seyrini tehlikeye atmamak amacıyla iptal edildi.