Fransa'da "devrim vergisi" toplayan PKK'lı teröristler gözaltına alındı

Fransa'da yaşayan PKK'lı teröristlerin "devrim vergisi" adlı bir para toplama kampanyası yürüttüklerinden şüphelenildiği gerekçesiyle 8 terörist gözaltına alındı.

Fransa'da Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (PNAT), başkent Paris ve Bouches-du-Rhône bölgelerinde PKK'nın finansmanına ilişkin bir soruşturma kapsamında sekiz kişinin gözaltına alındığını duyurdu. PNAT, Türkiye ve Batılı ülkelerin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'ya yönelik adli soruşturma kapsamında, söz konusu kişilerin 96 saat boyunca gözaltında tutulabileceklerini belirtti.

Bu kişilerin, Fransa'da yaşayan Kürt toplumdan "devrim vergisi" adlı bir para toplama kampanyası yürüttüklerinden şüpheleniliyor. "Terör eylemi hazırlamak amacıyla suç örgütüne katılma", "terör faaliyetlerini finanse etme" ve "terör faaliyetleriyle ilişkili olarak organize bir çete içinde gasp ve gasp girişiminde bulunma" suçlarına ilişkin açılan soruşturma, 2020-2024 döneminde gerçekleşen olayları araştırıyor.

Fransa'da geçtiğimiz nisan ayında da "devrim vergisi" toplamak suçuna karışan bir grup hakkında soruşturma başlatılmış ve davanın sonucunda 11 terörist tutuklanmıştı.