Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Fransa'da "devrim vergisi" toplayan PKK'lı teröristler gözaltına alındı

Fransa'da "devrim vergisi" toplayan PKK'lı teröristler gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fransa&#039;da &quot;devrim vergisi&quot; toplayan PKK&#039;lı teröristler gözaltına alındı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa'da yaşayan PKK'lı teröristlerin "devrim vergisi" adlı bir para toplama kampanyası yürüttüklerinden şüphelenildiği gerekçesiyle 8 terörist gözaltına alındı.

Fransa'da Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (PNAT), başkent Paris ve Bouches-du-Rhône bölgelerinde PKK'nın finansmanına ilişkin bir soruşturma kapsamında sekiz kişinin gözaltına alındığını duyurdu. PNAT, Türkiye ve Batılı ülkelerin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'ya yönelik adli soruşturma kapsamında, söz konusu kişilerin 96 saat boyunca gözaltında tutulabileceklerini belirtti.

Bu kişilerin, Fransa'da yaşayan Kürt toplumdan "devrim vergisi" adlı bir para toplama kampanyası yürüttüklerinden şüpheleniliyor. "Terör eylemi hazırlamak amacıyla suç örgütüne katılma", "terör faaliyetlerini finanse etme" ve "terör faaliyetleriyle ilişkili olarak organize bir çete içinde gasp ve gasp girişiminde bulunma" suçlarına ilişkin açılan soruşturma, 2020-2024 döneminde gerçekleşen olayları araştırıyor.

Fransa'da geçtiğimiz nisan ayında da "devrim vergisi" toplamak suçuna karışan bir grup hakkında soruşturma başlatılmış ve davanın sonucunda 11 terörist tutuklanmıştı. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Öğretmenlere atama müjdesi! Bakan Tekin tarih verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Biden'dan çarpıcı karar! TikTok'u yasaklama tasarısı imzalandı - DünyaBiden imzaladı, TikTok yasaklanıyorKomutanları öldürülen İran Suriye'den çekiliyor, yerine Lübnanlı ve Iraklı savaşçılar geçiyor - DünyaKomutanları öldürülen İran Suriye'den çekiliyor, yerine Lübnanlı ve Iraklı savaşçılar geçiyorGaller'de okula bıçaklı saldırı! Yaralılar var... - DünyaÇok sayıda kişi yaralandı!ABD'den geri dönüş... İsrail korkusu çark ettirdi! - DünyaYahudi lobisinin baskıları çark ettirdi!Biden'dan skandal ifadeler! Ermeni soykırımı... - DünyaBiden'dan hadsiz "soykırım" çıkışı!Japonya 5 büyüklüğündeki depremle sallandı - DünyaJaponya 5 büyüklüğündeki depremle sallandı
Sonraki Haber Yükleniyor...