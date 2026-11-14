Fransa'da protestolar büyüyor! 106 bin kişi sokağa çıktı, 121 gözaltı

Fransa'da hayat pahalılığı ve hükümet politikalarına karşı düzenlenen gösteriler çok sayıda kente yayıldı. Paris, Lyon, Nantes ve Marsilya başta olmak üzere farklı noktalarda polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Güvenlik güçleri kalabalığa biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederken, ülke genelinde 121 kişi gözaltına alındı.

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Fransa'da işçi ve öğrenci sendikaları ile Sarı Yelekliler'in çağrısı üzerine çok sayıda kentte düzenlenen gösterilerde tansiyon yükseldi.

Başkent Paris'te yerel saatle 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Fransa ulusal marşı La Marseillaise'i okuduktan sonra Millet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve güvenlik politikalarını eleştiren sloganlar atarken, eğitim harcamalarının artırılmasını istedi. "Polis veya ordu için değil, üniversiteler ve liseler için para" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, hükümetin politikalarına tepki gösterdi.

BİBER GAZI VE COPLA MÜDAHALE

Yürüyüş güzergahında güvenlik önlemleri artırılırken, bazı esnafın iş yerlerinin vitrinlerini ahşap levhalarla kapattığı görüldü. Polis, Millet Meydanı yakınlarında göstericilere cop ve biber gazıyla müdahale etti.

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LYON VE MARSILYA'DA GERGİNLİK TIRMANDI

Paris'in yanı sıra Lyon, Nantes, Rouen ve Bordo'da da gösteriler sırasında polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Lyon'da bazı çöp konteynerleri ateşe verilirken, polis ile göstericiler arasındaki gerginlik büyüdü. Rouen'da arbede yaşanırken, Bordo'da göstericiler güvenlik güçlerine çeşitli cisimler fırlattı.

Nantes'te ise gösteri yasağına rağmen sokağa çıkan kalabalığı dağıtmak isteyen polis, müdahalede bulundu. Kentte izinsiz gösteri kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Ülkenin güneyindeki Marsilya'da da binlerce kişi gösteri yasağına rağmen kent merkezinde yürüyüş düzenledi. Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli su kullandı. Bazı göstericilerin polise taşlarla karşılık verdiği, Plaine Mahallesi'nde ise çeşitli eşyaların ateşe verildiği bildirildi.

70 BİN POLİS VE JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ

Fransa genelinde düzenlenen gösteriler nedeniyle 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülke çapındaki eylemlere 106 bin kişi katılırken, şu ana kadar 121 kişi gözaltına alındı. Sendikalar ise gösterilere katılanların sayısının 200 bine ulaştığını açıkladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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