Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı haklarını ilgilendiren elektrik kablosu projesi, Atina'da yeni bir tartışma başlattı. Yunan basını, Fransa'nın araştırmalar öncesinde Ankara'ya yazılı bildirimde bulunduğunu doğrularken söz konusu belgenin içeriği tartışma konusu oldu. Başbakan Kiryakos Miçotakis, izin yetkisinin Yunanistan ve GKRY'de olduğunu savundu. Yunan basınına göre ABD de Ankara, Atina ve Lefkoşa hattında diplomatik girişim başlattı.

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Doğu Akdeniz’de Girit ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında planlanan ve Türkiye'nin kıta sahanlığını hedef alan elektrik kablosu projesinde (GSI) Atina yönetimi köşeye sıkışmaya devam ediyor.

Ankara'nın NAVTEX ilanları karşısında ne yapacağını şaşıran Yunanistan, projeyi yürütmek için Fransa'yı devreye soksa da Atina'da tartışmalar alevlendi.

Yunan medyasında ve diplomatik kulislerde, Fransa'nın Türkiye'ye resmi nota vererek durumu bildirmek zorunda kalması "Yunanistan'ın hak kaybı" olarak değerlendirilirken, Atina'da "Bizi bu işe bulaştırıp Türkiye'nin önüne attılar" sesleri yükseliyor.

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FRANSA TÜRKİYE'YE HANGİ BELGEYİ GÖNDERDİ?

Yunan gazetesi Naftemporiki, gelişmeleri "Kablo, izin ve ortalığı karıştıran belge" başlığıyla ele aldı.

Haberde, Yunan hükümetinin Türkiye'den izin istenmediğini öne sürdüğünü ancak Ankara'ya gönderilen belgenin kim tarafından hazırlandığı, içeriğinde nelerin bulunduğu ve Atina'nın bu süreçten ne ölçüde haberdar olduğu sorularının henüz açıklığa kavuşmadığı aktarıldı.

Naftemporiki, diplomatik yazışmalarda kullanılan ifadelerin önemine işaret ederek Türkiye'nin söz konusu belgeyi Doğu Akdeniz'deki hak iddiaları açısından değerlendirebileceğini yazdı.

Gazete, Yunanistan'daki muhalefet partilerinin de hükümetten açıklama istediğini hatırlattı.

Fransa'dan Yunanistan'a Türkiye uyarısı! 'Bizi dahil etme' denilince Miçotakis çareyi ABD'de arıyor

YUNAN KAYNAK DOĞRULADI: FRANSA TÜRKİYE'Yİ BİLGİLENDİRDİ

Sigma Live ve Protothema'nın aktardığına göre Yunan bir kaynak, araştırma faaliyetleri öncesinde bölgedeki ülkelerle yazılı temas kurulduğunu doğruladı.

Kaynak, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan tarafından araştırmalara izin verilmesinin ardından bölgedeki ülkelerle yazılı bir iletişim kurulmuştur. Bu iletişim bilgilendirme niteliğindeydi ve bir izin veya onay talebi teşkil etmiyordu."

Fransa'nın Ankara'ya yaptığı bildirimin geminin araştırma rotasına ilişkin koordinatları içerip içermediği ise bilinmiyor.

Yunan basınına göre Fransız tarafı, deniz yetki alanları üzerindeki hak iddialarına ilişkin anlaşmazlıklara müdahil olmadığını da iletti.

YUNAN BASININDA İZİN TARTIŞMASI

Yunan savunma ve dış politika platformu e-Amyna, Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği bildirimin hukuki ve diplomatik sonuçlarının tartışılması gerektiğini yazdı.

Platform, belgenin içeriği bilinmeden Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin haklarının tanındığı sonucuna varılamayacağını, ancak yazılı bildirimin Ankara tarafından kendi tezlerini destekleyen bir gelişme olarak kullanılabileceğini değerlendirdi.

Fransa'dan Yunanistan'a Türkiye uyarısı! 'Bizi dahil etme' denilince Miçotakis çareyi ABD'de arıyor

MİÇOTAKİS'TEN AÇIKLAMA: "İZİNLER YUNANİSTAN VE KIBRIS TARAFINDAN VERİLDİ"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yayımladığı haftalık değerlendirme mesajında kablo projesine ilişkin açıklama yaptı.

Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:

"Girit-Kıbrıs elektrik bağlantısının (Great Sea Interconnector, GSI) araştırma çalışmalarının yürütülmesi ve kablo döşenmesine ilişkin izin, ilgili NAVTEX ile birlikte Cuma günü verilmiş olup, bu durum projenin hayata geçirilmesinin ilerletilmesi adına önemli adımlardır.

Projenin hayata geçirilmesi için verilen izinler, Avrupa ortak ilgi alanına giren ve Fransız şirketlerinin de katıldığı bu proje çerçevesinde, Yunanistan ve Kıbrıs tarafından gerçekleştirilmiştir."

"ABD DE DEVREYE GİRECEK Mİ?"

Yunan gazetesi Protothema, kablo projesinde yaşanan gelişmelerin ardından ABD'nin de diplomatik girişim başlattığını öne sürdü.

Nikos Meletis imzalı haberde, Washington yönetiminin Ankara, Atina ve Lefkoşa'daki diplomatik temsilcilikleri aracılığıyla taraflara mesaj ilettiği iddia edildi.

Habere göre ABD tarafı, şu görüşü dile getirdi:

"Bu tür projelerde hiçbir tarafın itiraz veya karşı çıkışta bulunması haklı gösterilemez."

Protothema, Ankara'ya yapılacak sözlü bilgilendirmenin ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack tarafından gerçekleştirilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, söz konusu girişimin araştırma gemisinin çalışma bölgesine ulaşmasının beklendiği saatlerde gündeme geldiğini aktardı.

ABD'nin girişimine ilişkin ayrıntılar ise henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Yunan gazetesi Kathimerini ise "Fransa'nın Ankara ile kurduğu diplomatik temaslarda kullandığı ifadelerin yeniden düzenlenmesi için Atina ile Paris arasında yoğun görüşmeler yürütülüyor. Hafta sonu boyunca devam eden temaslara rağmen kablo projesinin önündeki engelleri kaldıracak ve çalışmaların derhal başlamasını sağlayacak somut bir karar alınamadı. Fransız tarafı, Ankara'ya gönderdiği diplomatik notada Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz anlaşmazlıklarında taraf tutmadığını, yalnızca Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Girit-Kıbrıs elektrik bağlantısı için deniz tabanı araştırmaları yapmayı planladığını bildirdi. Fransa'nın tarafsız tutumu Ankara tarafından da değerlendiriliyor. Atina ise ABD'yi sürece dahil etmeye çalışıyor. Ancak Washington'dan henüz kesinleşmiş bir cevap gelmediği gibi muhtemel mesajın kime ve nasıl iletileceği de netleşmedi" ifadelerini kullandı.

YUNAN MEDYASI: "TÜRKİYE GERİLİM İSTEMİYOR"

Yunan televizyon kanalı MEGA'nın Türk kaynaklara dayandırdığı haberde ise Ankara'nın sahada gerilim yaşanmasını istemediği öne sürüldü.

Haberde Türk kaynaklara atfen şu sözlere yer verildi:

"Fransa Dışişleri Bakanlığı talebi sunduğuna göre ortada bir sorun kalmayacaktır."

MEGA, Ankara'nın Fransa ile yürütülen temasları yeterli bulduğunu, Yunanistan ile ayrıca iletişim kurulmasına ihtiyaç duyulmadan bir formül geliştirildiğini iddia etti.

Yunan basınındaki haberlerde Fransa'nın temasının niteliği konusunda farklı ifadeler kullanılması, izin talebi ile bilgilendirme arasındaki tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Naftemporiki, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gelişmeleri "sinir oyunu" olarak nitelendirdi.

Gazete, Abeille Marengo'nun Girit'in Kandiye Limanı'ndan ayrılarak araştırmalara başlamasının beklendiğini yazdı.

ANKARA'DAN KITA SAHANLIĞI UYARISI

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı haklarının ihlal edilmesine yönelik girişimlere karşı tutumunu daha önce açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, 6 Kasım'daki açıklamasında Fransız gemisinin Türkiye'nin kıta sahanlığındaki araştırma faaliyetleri için gerekli izinleri almadığını duyurmuştu.

Ankara, Yunanistan ve GKRY tarafından yayımlanan NAVTEX'lere karşı kendi bildirimlerini yayımlayarak söz konusu faaliyetlere itiraz etmişti.

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