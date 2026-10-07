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Dünya

Fransa’nın nükleer hamlesi Moskova’yı küplere bindirdi: Bu bir çıkmaz yol

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Fransa’nın nükleer hamlesi Moskova’yı küplere bindirdi: Bu bir çıkmaz yol
Başlık ResmiFransa’nın nükleer hamlesi Moskova’yı küplere bindirdi: Bu bir çıkmaz yol

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa’nın nükleer kapasiteli balistik füze denemesine tepki göstererek, "Savunma ve güvenlik alanındaki kimliklerini Rusya Federasyonu ile karşı karşıya gelme temelinde inşa ediyorlar. Bu bir çıkmaz yol. Tarihin de gösterdiği gibi, bu yol hiç iyi bir yere çıkmıyor" dedi.

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Fransa’nın nükleer kapasiteli balistik füze denemesinin ardından Rusya’dan sert tepki geldi. Rusya Devlet Başkanı’nın resmi konutu Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya’nın Fransa’nın mesajını aldığını belirterek, bunun Avrupa’nın giderek artan "silahlanma eğiliminin" bir göstergesi olduğunu belirtti.

"BU YOL HİÇ İYİ BİR YERE ÇIKMIYOR"

Peskov, "Savunma ve güvenlik alanındaki kimliklerini Rusya Federasyonu ile karşı karşıya gelme temelinde inşa ediyorlar. Bu bir çıkmaz yol. Tarihin de gösterdiği gibi, bu yol hiç iyi bir yere çıkmıyor" dedi.

Fransa’nın nükleer hamlesi Moskova’yı küplere bindirdi: Bu bir çıkmaz yol
Başlık ResmiFransa’nın nükleer hamlesi Moskova’yı küplere bindirdi: Bu bir çıkmaz yol

"SORUNLAR DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ"

Rusya’nın teyakkuz halinde olmaya devam ettiğini ancak diyaloğa açık olduğunu belirten Dmitriy Peskov, "Her türlü sorunun gösterişli füze denemeleriyle değil, diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa’nın nükleer hamlesi Moskova’yı küplere bindirdi: Bu bir çıkmaz yol
Başlık ResmiFransa’nın nükleer hamlesi Moskova’yı küplere bindirdi: Bu bir çıkmaz yol

"ÖZGÜR OLMAK İÇİN KORKU UYANDIRMALISINIZ"

Fransa, geçtiğimiz gün nükleer caydırıcılık kapasitesini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği yeni nesil M51.3 stratejik balistik füzesini ilk kez nükleer enerjili bir denizaltıdan test etti. Denemeyi savaş gemisinden takip eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Özgür olmak için korku uyandırmalısınız. Korku uyandırmak için de güçlü olmalısınız.” ifadelerinde bulunmuştu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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