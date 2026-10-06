Macron’dan dünyaya gözdağı! Nükleer kapasiteli füze test edildi: Özgür olmak için...

Fransa, nükleer caydırıcılık kapasitesini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği yeni nesil M51.3 stratejik balistik füzesini ilk kez nükleer enerjili bir denizaltıdan test etti. Denemeyi savaş gemisinden takip eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Özgür olmak için korku uyandırmalısınız. Korku uyandırmak için de güçlü olmalısınız.” dedi.

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Fransa, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip yeni nesil M51.3 balistik füzesinin ilk deneme atışını gerçekleştirdi. Füze, Bretonya açıklarında bulunan nükleer enerjili Le Vigilant denizaltısından fırlatıldı.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, test kapsamında fırlatılan füzede nükleer savaş başlığı bulunmadı. M51 ailesinin yeni versiyonu olan füzenin denemenin ardından Kuzey Atlantik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

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"KORKU UYANDIRMAK İÇİN GÜÇLÜ OLMALISINIZ"

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da denemeyi bir Fransız savaş gemisinden takip etti. Macron, füze denemesinin ardından yaptığı açıklamada, “Özgür olmak için korku uyandırmalısınız. Korku uyandırmak için de güçlü olmalısınız.” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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