Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Macron’dan dünyaya gözdağı! Nükleer kapasiteli füze test edildi: Özgür olmak için...

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Macron’dan dünyaya gözdağı! Nükleer kapasiteli füze test edildi: Özgür olmak için...
Başlık ResmiMacron’dan dünyaya gözdağı! Nükleer kapasiteli füze test edildi: Özgür olmak için...

Fransa, nükleer caydırıcılık kapasitesini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği yeni nesil M51.3 stratejik balistik füzesini ilk kez nükleer enerjili bir denizaltıdan test etti. Denemeyi savaş gemisinden takip eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Özgür olmak için korku uyandırmalısınız. Korku uyandırmak için de güçlü olmalısınız.” dedi.

Kaydet
|

Fransa, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip yeni nesil M51.3 balistik füzesinin ilk deneme atışını gerçekleştirdi. Füze, Bretonya açıklarında bulunan nükleer enerjili Le Vigilant denizaltısından fırlatıldı.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, test kapsamında fırlatılan füzede nükleer savaş başlığı bulunmadı. M51 ailesinin yeni versiyonu olan füzenin denemenin ardından Kuzey Atlantik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

Macron’dan dünyaya gözdağı! Nükleer kapasiteli füze test edildi: Özgür olmak için...
Başlık ResmiMacron’dan dünyaya gözdağı! Nükleer kapasiteli füze test edildi: Özgür olmak için...

"KORKU UYANDIRMAK İÇİN GÜÇLÜ OLMALISINIZ"

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da denemeyi bir Fransız savaş gemisinden takip etti. Macron, füze denemesinin ardından yaptığı açıklamada, “Özgür olmak için korku uyandırmalısınız. Korku uyandırmak için de güçlü olmalısınız.” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Rusya’da gizemli ölüm paniği! Dünya alarmda: Veba şüphesi artarken haberler bir bir silindi
DÜNYA

Rusya’da gizemli ölüm paniği! Dünya alarmda: Veba şüphesi artarken haberler bir bir silindi
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.