Fransa'nın simge yapısı Rouen Katedrali'nde yangın! Vatandaşlara 'bölgeden uzak durun' uyarısı

Fransa'da bulunan Rouen Katedrali'nin kulesinde devam eden yenileme çalışmaları sırasında yangın çıktı. Orta Çağ'dan kalma tarihi katedraldeki yangına 63 itfaiye eri ve 33 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Fransa'nın kuzeyindeki Normandiya bölgesine bağlı olan Rouen kentinin Orta Çağ'dan kalma tarihi katedralinin kulesinde yangın çıktı. Kuleden yükselen siyah dumanlar nedeniyle bölgede bulunanlar büyük panik yaşadı.

Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin simge yapıları arasında yer alan ve restorasyonda olan Rouen Katedrali'nin kulesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını belirtti ve tüm kamu kaynaklarının yangına müdahale etmek için seferber edildiğini söyledi.

KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Normandiya ve Seine-Maritime Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise katedralin boşaltıldığı ve kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği aktarıldı.

Valilik, katedralin etrafında güvenlik çemberi oluşturulduğunu belirterek vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.

Fransız basını ise olay yerinde 63 itfaiye erinin 33 itfaiye aracıyla müdahalede bulunduğunu aktardı.

İNŞASI 16'NCI YÜZYILDA TAMAMLANDI

Yapımına 11'inci yüzyılda Orta Çağ döneminde başlanan Rouen Katedrali'nin inşası Rönesans Dönemi'nde 16'ncı yüzyılda tamamlandı. Rouen Katedrali, kentin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Rouen Katedrali'nde 2016'dan bu yana restorasyon çalışmaları devam ederken, 2019 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Notre-Dame Katedrali’nde yapılan yenileme çalışmaları sırasında da yangın çıkmıştı.