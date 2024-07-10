Fransa'da yeni hükümet kurulamıyor! Macron erken seçimlerde beklediğini alamadı

Fransa erken seçimlerinde hedeflediği başarıyı sağlayamayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'te istikrarlı bir çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağını ve bu süreçte mevcut hükümetin görevine devam edeceğini belirtti.

Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerinde hiçbir parti veya ittifakın Meclis'te mutlak çoğunluğa ulaşamaması yüzünden Fransa'da yeni hükümetin kurulamadı.

MACRON İSTEDİĞİNİ ALAMADI!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halka hitaben yazılı açıklamada bulundu. Seçimlere yoğun katılımdan memnuniyet duyduğunu belirten Macron, "Ancak, hiçbir siyasi güç tek başına çoğunluğu elde edemedi" ifadelerine yer verdi.

"NET BİR ŞEKİLDE KARŞI ÇIKTINIZ"

Açıklamada aşırı sağa dikkat çeken Macron, "Öncelikle ülkede bir demokratik ifade ihtiyacı var. Öte yandan, aşırı sağ ilk turda yaklaşık 11 milyon oyla başı çekse de hükümete gelmesine net bir şekilde karşı çıktınız" sözlerini sarf etti.

YENİ BAŞBAKAN ATANMAYACAK!

Yeni başbakanın atanmasına için siyasi güçlere uzlaşma zamanı tanıyacağını belirten Macron, "Siyasi oluşumların, sükunet içinde ve saygı çerçevesinde bu uzlaşmaya varması için biraz zaman tanımak gerekiyor. O zamana kadar, mevcut hükümet görevlerini sürdürecek ve cumhuriyet geleneğine uygun olarak genel işleri yürütecek" dedi.