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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Joe Biden karşıladı! NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı

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Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldı. Zirve öncesi ABD Başkanı Biden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından karşılanan Erdoğan, ardından diğer NATO liderleri ile aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin başkenti Washington DC’de temaslarını sürdürüyor. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılan Erdoğan, burada ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Bugün zirve kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi'nin ilk oturumu yapılacak. Oturum öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler, NATO zirvesinde geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Joe Biden karşıladı! NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı - 1. Resim

BEYAZ SARAY'DA AKŞAM YEMEĞİ

Gerçekleştirilecek ilk oturumun ardından kısa süre içinde görevi bırakması beklenen Genel Sekreter Jens Stoltenberg bir basın toplantısı düzenleyecek. Sonrasında ise konuk liderler için Beyaz Saray'da akşam yemeği verilecek. Yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Joe Biden karşıladı! NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı - 2. Resim

İKİLİ GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ikili görüşmeler kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile birer görüşme yapması bekleniyor.

Zirvenin ağırlıklı gündemini ise Ukrayna savaşı oluşturuyor. Gazze Savaşı da zirvede gündeme gelecek. İngiltere'nin İşçi Partili yeni Başbakanı Keir Starmer da, göreve geldikten günler sonra ilk NATO zirvesine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Joe Biden karşıladı! NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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