Fransız basını sarsıldı: Türk savunma sanayii Batı’yı geride bıraktı

Türkiye'nin savunma sanayisinde sergilediği çarpıcı yükseliş, Avrupa basınında manşetleri sarsarken, Batı'nın gözünü Ankara'ya çevirdi.

Fransa’nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Les Echos, İstanbul muhabiri Killian Cogan imzalı çarpıcı analizinde, Türkiye'nin artık göz ardı edilemeyecek bir silah üreticisi haline geldiğini yazdı.

Türkiye'de üretilen 30 adet Hürjet'in İspanya'ya ihraç edilmesi için bir anlaşma imzalandı.

Haberde şu ifadeler dikkat çekti:

"Türkiye, dikkate alınması gereken yeni silah üreticisi"

Les Echos'a göre Türkiye, sadece bölgesel değil küresel sahnede de oyun kurucu rol üstlenirken, bu hamlelerini Batı'nın geri adım attığı bir zamanlamayla pekiştirdi.

DÜNYANIN DENGESİ DEĞİŞİYOR: BATI GERİ ÇEKİLİRKEN TÜRKİYE YÜKSELİYOR

"Son on beş yıldır, Türk silah şirketleri ihracat pazarında hızlı bir ilerleme kaydetmektedir. Özellikle insansız hava araçları, savaş araçları, hafif silahlar ve denizcilik alanlarında."

Türk savunma sanayisi rekora koşuyor!

AVRUPA, TÜRK ÜRETİMİ HÜRJET'LERE YÖNELİYOR

Türkiye ile Airbus arasında imzalanan tarihi Hürjet anlaşmasını gündeme taşındı. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"24 Temmuz'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile Airbus arasında, Türkiye'de üretilen 30 adet Hürjet'in İspanya'ya ihraç edilmesi için bir anlaşma imzalandı. Son gelen haberler Türkiye'nin Avrupa pazarında stratejik bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor. Türk yapımı bu hafif savaş ve eğitim uçakları, İspanyol Hava Kuvvetleri'nin eskimiş Amerikan yapımı Northrop SF-5M uçaklarının yerini alacak."

SİLAH İHRACATINDA 10 YILDA DÖRT KAT ARTIŞ

Haberde Türkiye’nin savunma sanayisindeki hızlı yükselişi rakamlarla desteklendi:

"2014 yılında 1,64 milyar dolar olan Türkiye'nin silah ihracatı, 2024 yılında 7,154 milyar dolara ulaştı."

Bu artış sayesinde Türkiye, SIPRI verilerine göre 2020-2024 yılları arasında dünya silah ihracatçıları sıralamasında 11. sıraya yükseldi. İlk iki sıradaysa ABD ve Fransa yer aldı.

Türk zırhlıları liderliğe oynuyor

"1980'LERDEN BU YANA SÜREN STRATEJİK ÖZERKLİK POLİTİKASI"

Les Echos, Türkiye’nin bugün geldiği noktaya uzun vadeli politikalar sayesinde ulaştığının altı çizildi:

"Türkiye'nin elli yıldır sürdürdüğü, özerk bir savunma sanayii geliştirmeye yönelik kararlı politikası yatıyor."

1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ABD'nin uyguladığı silah ambargosunun ardından Türkiye'nin yerli üretim yolculuğu başladı.

1980’lerde kurulan savunma şirketleri sayesinde teknoloji transferi yapıldı, bağımsız üretim hedeflendi.

"2004 yılında askeri ihtiyaçlarının %80'ini ithalattan karşılayan Ankara, 2022 yılında bu oranı %20’ye düşürdü."

İLK BÜYÜK İHRACAT: FNSS İMZASIYLA UMMAN VE ENDONEZYA

Fransız basınında, Türkiye’nin ilk önemli ticari başarıları da yer aldı. 2015 yılında FNSS, Umman'a 172 zırhlı araç sattı. Aynı yıl Endonezyalı Pindad şirketi ile Kaplan T savaş tankının ortak üretimi için sözleşme imzalandı.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Türkmenistan gibi ülkelerle savunma ihracatında ivme kazandı.

BAYKAR'IN TB2 MODELİ KÜRESEL PİYASAYI DÖNÜŞTÜRDÜ

Les Echos, Türkiye'nin savunma ihracatında en büyük sıçramayı insansız hava araçları sayesinde gerçekleştirdiğini yazdı. Baykar'ın geliştirdiği TB2 modeli, Libya'dan Karabağ'a, Afrika’dan Doğu Avrupa'ya kadar birçok cephede aktif rol aldı:

"Bayraktar TB2 insansız hava aracı, Körfez'den Orta Asya'ya, Sahra altı Afrika'dan Mağrip'e ve Doğu Avrupa'ya kadar her yerde satılıyor."

Aynı haberde şu tespitte bulunuldu:

"Amerikan veya İsrail insansız hava araçları kadar teknolojik olarak gelişmiş olmasa da, Baykar İHA’ları çok daha ucuzdur ve Çin modellerinden daha performanslıdır."

TB2’nin fiyatı 5 milyon doların altında iken, ABD yapımı Reaper’ın fiyatı 30 milyon dolar olarak gösterildi.

"TÜRK ZIRHLILARI AFRİKA'DAN AVRUPA'YA YAYILIYOR"

Türkiye'nin zırhlı araç ihracatındaki başarısına da dikkat çekildi. FNSS, IMC, Otokar, Nurol ve Katmerciler gibi şirketlerin, Afrika ve Körfez ülkelerinden Macaristan ve Estonya’ya kadar birçok ülkeyle sözleşmeler imzaladığına işaret edildi.

"Türk zırhlı araçlarının son alıcıları arasında, Otokar şirketinden yaklaşık 30 adet Cobra II nakliye aracı sipariş eden Senegal ve geçen Ekim ayında 10 adet Cobra II satın alan Fildişi Sahili bulunuyor."

HAFİF SİLAH İHRACATINDA 7 ŞİRKET AKTİF

Les Echos'a göre Türkiye, hafif silahlarda da dünyada önemli bir ihracatçı konumuna geldi. Mühendis Marc Chassillan’ın şu sözlerine yer verildi:

"Türk sanayisi bu alanda tabanca, tüfek ve makineli tüfekleri konteynerlerle ihraç eden en az yedi üreticiye sahiptir."