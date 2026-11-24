Fransız haber ajansı AFP, bir dönem NATO ortakları tarafından küçümsenen Türk savunma sanayisinin bugün nasıl küresel bir rakibe dönüştüğünü mercek altına aldı. Türkiye'nin ihracat başarılarını ve yerli üretim hamlelerini rakamlarla ortaya koyan analizde, Avrupalı ve Amerikalı üreticilerin artık Türk şirketleriyle rekabet etmek zorunda kaldığı anlatıldı.

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Fransız haber ajansı AFP, Türk savunma sanayisinin yıllar içinde geçirdiği dönüşümü "Türkiye, NATO savunma sanayisindeki konumunu güçlendiriyor" başlıklı bir analizle ele aldı.

"TÜRKİYE ARTIK BÜYÜKLERİN MASASINDA"

Uzun yıllar NATO ortakları tarafından küçümsenen Türk savunma sanayisinin bugün hem ittifak içinde hem de dışında büyük oyuncular arasında yer aldığını yazan AFP, Türkiye'nin başarısının en üst düzeyde yürütülen iddialı bir politikanın sonucu olduğunu aktardı.

Fransız basını Türk savunma sanayisinin yükselişini yazdı! ABD izliyor

Savunma sanayisi alanında yayın yapan TurDef'in verilerine yer verilen analizde, Türk savunma şirketlerinin cirosunun 2002-2023 yılları arasında 15 kat arttığı, ihracatın ise 2010 yılında yaklaşık 800 milyon dolardan 2024 yılında 7,1 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

TurDef'in kurucusu Özgür Ekşi, Türkiye'nin geçirdiği dönüşümü şöyle anlattı:

"10 yıl önce Türk savunma sanayisinden söz edildiğinde insanlar gülerdi. Artık gülmüyorlar."

Advantis danışmanlık şirketinin savunma ve güvenlik direktörü, emekli Fransız Tuğgeneral Patrice Moyeuvre de Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısına ilişkin AFP'ye konuştu.

Moyeuvre, "Türkiye kendi savunma teçhizatının büyük bir bölümünü tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyor. Çabaları meyvesini verdi ve bu durum özellikle ihracat başarısında görülebiliyor" dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yabancı bir iş insanı ise Türkiye'nin başarısının arkasında savunmayı egemenlik ve nüfuz aracı olarak gören uzun vadeli bir stratejinin bulunduğuna değindi.

Fransız basını Türk savunma sanayisinin yükselişini yazdı! "ABD izliyor"

ABD'NİN SİLAH AMBARGOSU DÖNÜM NOKTASI OLDU

AFP, Türk savunma sanayisinin bugünkü konumuna ulaşmasında 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ABD'nin uyguladığı silah ambargosunun önemli rol oynadığını yazdı.

Ambargonun ardından Türkiye'nin dışa bağımlılığın yol açtığı riskleri gördüğünü aktaran ajans, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi bugün sektörün önde gelen şirketlerinin takip eden yıllarda kurulduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin 2004 yılında hazır sistemlerin yurt dışından satın alınması yerine yerli geliştirme ve üretime yöneldiğini yazan AFP, sektörün Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütüldüğünü kaydetti.

Fransız basını Türk savunma sanayisinin yükselişini yazdı! "ABD izliyor"

85 ÜLKEYE 230 FARKLI SAVUNMA ÜRÜNÜ

AFP'ye konuşan Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Uğur Tarçın, Türkiye'nin coğrafi konumunun uzun vadeli bir ulusal savunma stratejisini zorunlu kıldığını iletti.

Türkiye'nin son 10 yılda 185 ülkeye 230 farklı türde savunma ürünü ihraç ettiğini belirten Tarçın, bu başarının Türk savunma sanayisinin hem çok yönlülüğünü hem de rekabet gücünü yansıttığını ifade etti.

Tarçın ayrıca Türkiye'nin son üç yılda aldığı siparişlerle dünyanın en büyük 11'inci silah ihracatçısı konumuna yükseldiğini söyledi.

Fransız basını Türk savunma sanayisinin yükselişini yazdı! "ABD izliyor"

TÜRK İHA VE SİHA'LARINA AYRI PARANTEZ

Fransız haber ajansı, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 ve TB3 ile TUSAŞ'ın geliştirdiği ANKA ve AKSUNGUR gibi insansız hava araçlarına da ayrı bir bölüm ayırdı.

Türk insansız hava araçlarının günümüz muharebe sahalarında yaygın olarak kullanıldığını yazan AFP'ye konuşan bir Türk sanayici, bu teknolojilerin geliştirilmesinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadelenin de etkili olduğunu anlattı:

"Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz ürünler açısından dev adımlar attık. PKK'ya karşı yürütülen mücadelede, özellikle gözetleme alanında farklı araçlar geliştirmemiz gerekiyordu. Yurt dışından yardım alamıyorduk. Bu yüzden İHA geliştirmeye başladık."

Fransız basını Türk savunma sanayisinin yükselişini yazdı! "ABD izliyor"

AVRUPALI VE AMERİKALI ŞİRKETLERE RAKİP OLDU

İngiltere merkezli savunma istihbaratı şirketi Janes'in analisti Tom Barton da Türkiye'nin gelişmiş füze sistemleri, insansız hava araçları ve komuta ağlarına yaptığı yatırımları değerlendirdi.

Barton, Türk savunma şirketlerinin uluslararası pazardaki konumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Türkiye artık özellikle Orta Doğu ve Asya'daki müşteriler için Avrupalı ve ABD'li şirketlerle rekabet eden, tercih edilen bir tedarikçi olarak görülüyor.

ASELSAN'IN EJDERHA SİSTEMİ DE ANALİZE GİRDİ

AFP, ASELSAN'ın 51'inci kuruluş yıl dönümünde yüksek güçlü elektromanyetik dalga sistemi EJDERHA ile gerçekleştirdiği gösteriye de yer verdi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un, EJDERHA'nın "tek bir düğmeye basarak, füze veya mühimmat kullanmadan 51 İHA'yı başarıyla etkisiz hale getiren dünyadaki ilk sistem" olduğu yönündeki açıklaması aktarıldı.

Fransız ajansı, dünya rekoru iddiasını bağımsız olarak doğrulamanın zor olduğunu ancak sergilenen kabiliyetin inkar edilemeyeceğini yazdı.

"BAĞIMSIZ BİR POLİTİKALARI VAR"

Öte yandan Fransız basını, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişinin NATO içerisindeki konumuna da yansıdığını yazdı. Temmuz ayında Ankara'nın NATO Zirvesi'ne, İzmir'in ise NATO Edge etkinliğine ev sahipliği yaptığını hatırlatan AFP, şu değerlendirmede bulundu:

"Buna rağmen Ankara, çatışan bölgesel ve stratejik çıkarların ortasında başta Paris ve Berlin olmak üzere bazı NATO ortaklarının güvensizliğiyle hala karşı karşıya kalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ister Washington, Kiev, Moskova isterse Tahran ile konuşuyor olsun, Türkiye'nin bağımsızlığı dış politikasının temel taşını oluşturuyor."

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