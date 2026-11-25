Fransa'nın önde gelen haftalık dergilerinden Marianne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel krizleri stratejik kazanımlara dönüştürerek Türkiye'yi hem Avrupa hem de Washington nezdinde vazgeçilmez bir güç haline getirdiğini yazdı. Analizde, 2020'de Türkiye'ye mesafeli duran Avrupa ülkelerinin bugün Ankara ile savunma anlaşmaları imzaladığına ve silah sattığına dikkat çekilirken, İsrail'in ise Türkiye'nin bölgesel yükselişini "varoluşsal bir tehdit" ve "kabus" olarak gördüğüne vurgu yapıldı.

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Fransa merkezli Marianne dergisi, Vladimir de Gmeline imzasıyla yayımladığı kapsamlı haber-analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda izlediği dış politika hamleleriyle bölgesel ve küresel dengeleri nasıl lehine çevirdiğini mercek altına aldı.

Türkiye'nin son yıllarda imzaladığı savunma anlaşmaları, geliştirdiği stratejik ortaklıklar ve uluslararası krizlerde üstlendiği diplomatik rol, Fransız basını tarafından mercek altına alındı.

"ALTI YILDA GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞTİ"

"Avrupa'nın Kur Yaptığı, İsrail'in Kabusu: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan" başlığıyla sunulan değerlendirmede, Ankara'nın hem Avrupa başkentlerinde hem de Washington'da yeniden aranan kilit bir ortağa dönüştüğü ifade edildi.

Avrupa ülkelerinin 2020 yılında Türkiye'ye şüpheyle yaklaştığını hatırlatan Fransız dergisi, bugün ise aynı ülkelerin Ankara ile ilişkilerini güçlendirdiğini ve savunma anlaşmaları imzaladığını yazdı.

Fransız dergisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan manşet oldu! "Son yılların en büyük kazananı"

"ERDOĞAN SON YILLARIN EN BÜYÜK KAZANANI OLDU"

Dergide, Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS) araştırmacısı Rémi Daniel'in Avrupa İsrail Basın Birliği (EIPA) toplantısındaki itiraflarına yer verildi.

Daniel, 2020 yılındaki zorlu uluslararası konjonktüre rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dengeleri tersine çevirdiğini belirterek, "Erdoğan son yılların en büyük kazananı oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Fransız dergisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan manşet oldu! "Son yılların en büyük kazananı"

UKRAYNA, SURİYE VE BOĞAZLARDAKİ STRATEJİK KOZLAR

Fransız dergisi, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmesinde Ukrayna savaşı ve Suriye'de yaşanan gelişmelerin belirleyici rol oynadığını ele aldı.

Analizde, "Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının yoğun kullanımı, Ukrayna'daki savaşın seyrini değiştirdi. İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinden Karadeniz'e erişimin kontrol edilmesi ise Türkiye'nin elindeki bir diğer stratejik koz." denildi.

Fransız dergisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan manşet oldu! "Son yılların en büyük kazananı"

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi ise Türkiye'nin Orta Doğu'daki nüfuzunu pekiştirmesine imkan sağlayan ikinci büyük gelişme olarak gösterildi.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte Erdoğan'ın Washington'da da yeniden en güçlü muhataplardan biri konumuna yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL BAYPAS EDİLDİ

İsrail medyasının ve stratejistlerinin Türkiye'yi kendilerini kuşatan "varoluşsal bir tehdit" olarak gördüğünü yazan dergi; Ankara'nın Hindistan-Avrupa koridoruna (IMEC) karşı İsrail'i devre dışı bırakan alternatif güzergahlar sunması, Somali'deki güçlü varlığı ve Suudi Arabistan ile Mısır'la ortak deniz tatbikatları düzenlemesinin Tel Aviv'in uykularını kaçırdığını ifade etti:

"Erdoğan, Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan ekonomik koridor IMEC'e alternatif olarak İsrail'i baypas eden bir güzergah öneriyor. İsrail Somaliland devletini tanımışken Türkiye, Somali'de güçlü bir varlık gösteriyor. Üstelik tüm bunları Suudiler ve Mısırlılarla ortak deniz tatbikatları gerçekleştirirken yapıyor."

AVRUPA ANKARA İLE SAVUNMA ANLAŞMALARI İMZALIYOR

2020 yılında Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler nedeniyle Türkiye'ye yönelik sert söylemler kullanan Avrupa ülkelerinin bugün tamamen farklı bir noktada olduğu vurgulandı.

Yaptırımların büyük bölümünün kaldırıldığı hatırlatılan analizde; İtalya'nın Türkiye ile yeni savunma anlaşmaları imzaladığı, Birleşik Krallık'ın Ekim 2025'te Ankara'ya 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışı konusunda el sıkıştığı ve Fransız savunma devi Safran'ın Baykar ile teknolojik ortaklık kurduğu belirtildi.

İSRAİL'İN BÜYÜYEN TÜRKİYE KORKUSU

Diğer yandan Fransız dergisine göre Avrupa ülkelerinin Türkiye ile savunma alanındaki iş birliklerini artırması İsrail'de rahatsızlığa neden oluyor.

Dergi, Avrupa'nın Türkiye ile güçlenen ilişkilerinin önümüzdeki aylarda Avrupa ülkeleri ile İsrail arasında yeni anlaşmazlıklara neden olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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