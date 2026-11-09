Gazze'de çadırlara kum yığını çöktü! Aralarında çocukların da olduğu 5 kişi öldü

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar faciaya yol açtı. Deir el-Belah kenti yakınlarında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların üzerine kum yığınının çökmesi sonucu 3'ü çocuk, 2'si kadın 5 kişi hayatını kaybetti.

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Gazze Şeridi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda hayat mücadelesi veren Filistinliler için yeni bir faciaya neden oldu.

Deir el-Belah kentinin güneyinde yerinden edilmiş ailelerin kaldığı çadırların üzerine kum yığını çöktü. Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayda 3'ü çocuk, 2'si kadın olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çok sayıda kişinin ise kum yığınının altında mahsur kaldığı belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI GÜÇLÜKLE SÜRDÜRÜLDÜ

Yerel kaynaklar, Sivil Savunma ekiplerinin bölge sakinlerinin de yardımıyla mahsur kalanları kurtarmak için çalışma yürüttüğünü aktardı. Ekiplerin enkaz altında kalanlara ulaşmak için el aletlerini kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.

Yetkililer, elektrik kesintileri ile kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan ekipman ve kaynakların yetersizliğinin müdahaleyi zorlaştırdığını bildirdi.

Olayda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri ambulanslarla El-Aksa Şehitleri Hastanesi ve Nasser Hastanesi'ne götürüldü.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL ÇAĞRI

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, yaşanan facianın güvenlik önlemlerinden yoksun alanlarda çadırlarda barınmak zorunda kalan binlerce ailenin karşı karşıya olduğu tehlikeyi bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Açıklamada, uluslararası kuruluşlara ve ilgili makamlara acil müdahale çağrısı yapılarak yerinden edilmiş aileler için güvenli barınma alanları oluşturulması istendi. Ayrıca çadırların kumluk bölgelerden, yamaçlardan ve çökme riski bulunan alanlardan uzaklaştırılması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, Filistinli aileleri özellikle yağışlı havalarda kum yığınlarının ve yüksek toprak birikintilerinin yakınına çadır kurmamaları konusunda uyardı.

GAZZE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLUYOR

Olayın, Gazze Şeridi'nde etkili olan alçak basınç sistemi nedeniyle şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarların yaşandığı dönemde meydana geldiği bildirildi.

Olumsuz hava koşulları, on binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı çadırları su altında bırakırken çeşitli bölgelerde maddi hasara da neden oldu. Yetkililer, savaş sırasında hasar gören bina ve yapıların çökme riski taşıdığı konusunda da uyarılarını sürdürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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