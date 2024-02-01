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    • Gazze'de öldürülenlerin sayısı 27 bin 19'a yükseldi

    İsrail zulmü dur durak bilmiyor... Gazze Şeridi'ndeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 19'a ulaştı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerinin sayısını 27 bin 19'a yükseldiğini duyurdu.

    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 118 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

    İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 119 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 19'a yükseldiği aktarıldı.

    Son saldırılarda 190 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 66 bin 139'a yükseldiği kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Filistin
    Haberler > Dünya > Gazze'de öldürülenlerin sayısı 27 bin 19'a yükseldi
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