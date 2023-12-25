25 Aralık 2023 16:50 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:37

7 Ekim'den bu yana İsrail bombalarının hedefi olan Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 674'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze'de bir kez daha El-Magazi Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Sivillerin yaşadığı evlere hava saldırısı düzenledi. Aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişi katledildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "nüfusun kalabalık olduğu kampa yapılan saldırı soykırımdır" dedi.

HAN YUNUS'A DA SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Han Yunus'a da saldırılarını sürdürüyor. Son hava saldırısında binalar enkaza döndü. 21 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğu ifade edildi.

İsrail'in saldırılarında öldürülen Birleşmiş Milletler çalışanlarının sayısı 142'ye yükseldi.

9 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ TEDAVİ EDİLEMEDİĞİ İÇİN...

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de sağlık sisteminin çökmesiyle tedavi edilemeyen 9 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze Şeridi'nde 23 hastanenin İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldığını belirtti.