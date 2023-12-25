25 Aralık 2023 17:05 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:05

İsrail'de eski Başbakan Ehud Barak hükümetinin danışmanlarından Daniel Levy, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalini ve ABD'nin İsrail'e verdiği politik, ekonomik ve askerî yardımlarını eleştirerek, Netanyahu'nun, savaşı durdurmamasının arkasındaki sebeplere ilişkin Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

'ABD, ATEŞKESİN ENGELLENMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR'

Levy, Gazze Şeridi'ndeki koşulların günden güne kötüleştiğine dikkat çekerek, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Eğer insani yardım kuruluşlarının, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının söylediklerini takip edersek yarım milyona yakın insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, asker ile sivil arasında bir ayrım gözetmeden Gazze'yi bombardımana tuttuğunu söyleyen Levy, bu saldırıların 20 binden fazla insanın hayatını sonlardırdığını ve enkaz altında ne kadar sivil olduğunun bilinmediğini kaydetti.

Kış mevsiminin beraberinde getirdiği zorlukların yanında barınak, gıda, temiz su, sağlık koşullar ve ilaçlardan yoksun olduklarını vurgulayan Levy, "Ancak her şeye rağmen ABD, bu duruma son vermek üzere BM'de hızlı şekilde harekete geçilmesini engellemek için elinden geleni yapıyor. Silahlar susmadıkça bu insani felaketi ele alamayacağımız konusunda çok net olmalıyız." şeklinde konuştu.

KİŞİSEL ÇIKARLARINDAN DOLAYI GAZZE'DE

Daniel Levy, Netanyahu'nun üzerindeki siyasi baskıyı işaret ederek, "Netanyahu'nun kişisel olarak dikkate aldığı diğer tüm hususların yanı sıra bu savaşın sona ermesinin kendisi için 'en zor siyasi dönemin başlangıcı' olacağını da unutmamalıyız. Dolayısıyla diğer faktörlere ek olarak bu savaşın sona ermemesinde kişisel çıkarı var." ifadelerini kullandı.