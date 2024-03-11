Gazze'de son durum... Ramazanda 9 bini aşkın Filistinli cezaevinde Filistinli aç

İslam ve yabancı karşıtlığıyla bilinen Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders, Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'e destek verdi. Wilders, "Az önce Amsterdam'da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir toplantı yaptım. Kendisine İsrail'e her zaman vereceğimi söyledim" dedi. BM Genel Sekreteri Guterres ise İsrail'in Ramazana rağmen katliama devam etmesine dikkat çekerek acil ateşkes çağrısında bulundu. Öte yandan İsrail, cezaevlerinde kalan Filistinlilerin Kur'an-ı Kerim okumak başta olmak üzere dini vecibelerini yasakladı. Filistin Esirler Cemiyeti İsrail'in Ramazan ayında cezaevlerinde kalan 9 bin Filistinliyi "aç bırakma" politikası uyguladığını açıkladı.

11.03.2024 19:00

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail’i, 7 Ekim 2023’ten bu yana 9 bini aşkın Filistinli tutukluya yönelik, "aç bırakma" politikası uyguladığını açıkladı.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, “İsrail cezaevleri yönetimi, ramazan ayının gelmesine rağmen, 7 Ekim'den sonra aralarında kadınlar, çocuklar ve hastaların da bulunduğu 9 bin 100'den fazla mahkuma karşı açlık politikasını uygulamaya devam ediyor.” denildi.

Açıklamada, açlık politikasının yanı sıra, İsrail’in, mahkumların namaz kılmak, ezan okumak ve Kur'an-ı Kerim okumak dahil, dini vecibelerini yerine getirmeye de kısıtlama getirdiği kaydedildi.

11.03.2024 16.56

🔴Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Dünya genelinde Müslümanların barış, uzlaşı ve dayanışma değerlerini kutladığı ve yaydığı ramazan ayının başladığını dile getiren Guterres, "Ramazanın başlamasına rağmen Gazze'de öldürme, bombalama ve katliam devam ediyor" dedi.

'SİLAHLAR SUSTURULMALI'

Gazze'de çatışmanın 6. ayına girildiğini anımsatan Guterres, "Bugün ramazanın ruhuna uygun bir şekilde silahların susturulması ve gerekli düzey ve hızda hayat kurtarıcı yardımın ulaştırılması için tüm engellerin kaldırılması için güçlü bir çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.

Guterres, tüm esirlerin serbest bırakılmasını da talep ederek, "Dünyanın gözü üzerimizde. Tarihin gözü üzerimizde. Kafamızı başka tarafa çeviremeyiz. Önlenebilir ölümlerin önüne geçmek için harekete geçmeliyiz" dedi.

11.03.2024 15:47

YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 157 gündür aralıksız sürüyor. Bir yandan sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail güçleri bir yandan da gıda ve tıbbi malzeme gibi hayati ihtiyaçların bölgeye girişini engelliyor. Saldırıların başlamasından bu yana atılan bombalar nedeniyle ölen çok sayıda Filistinli, şimdi de içme suyu, gıda kıtlığı ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hayattan koparılıyor. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beit Lahia kentinde bulunan Kamal Adwan Hastanesi'nde 2 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle, yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 27’ye yükseldi.

11.03.2024 14:00

🔴IRKÇI LİDER WİLDERS'TAN KATLİAMA DESTEK!

İslam ve yabancı karşıtlığıyla bilinen Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders'tan İsrail'e destek geldi. X hesabından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile fotoğrafını paylaşan Wilders, katliama destek sözü verdi!

Wilders, X hesabındaki paylaşımına "Az önce Amsterdam'da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile harika bir toplantı yaptım. Kendisine, Hollanda'yı ziyaret etmesinden gurur duyduğumu ve İsrail'in terörle mücadelesinde tam desteğimi aldığını ve her zaman vereceğini söyledim."

11.03.2024 12:55

"GAZZE'DE İNSANİ ATEŞKES İSTİYORUZ VE RAMAZAN BUNUN İÇİN FIRSAT OLABİLİR"

İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye değinen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'deki savaşın yürütülme şekli, en büyük bedeli sivillerin ödediğini gösteriyor. Bu açık. İsrail, bunun Filistinlilere değil, Hamas'a karşı savaş olduğunu söyledi ama gerçek şu ki Filistinlileri toplu cezalandırmaya dönüştü. Buna 'Artık yeter' diyoruz. Gazze'de insani ateşkes istiyoruz ve ramazan buna ulaşmak için çok iyi bir fırsat olabilir." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, ramazan ayında Gazze'deki bombardımanların devam etmesinin İslam alemi üzerinde "inanılmaz bir etkisi olabileceğini" de belirtti.

11.03.2024 12:32

BATI ŞERİA'DA 25 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALINDI

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınlarına devam ettiği belirtildi. İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında eski tutukluların da olduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

11.03.2024 12:02

PARAŞÜTLE DAĞITILAN YARDIMLAR İÇİN KİLOMETRELERCE YOL KAT EDİYOR

İsrail'in saldırıları ve boğucu kuşatması altındaki Kuzey Gazze'de yaşayan Filistinliler havadan atılan yardımlara ulaşabilmek için uzun mesafeler kat etti ve yardımları alabilmek için saatlerce bekledi. Dağıtılan yardım kutularından çıkanların çoğu su şişesi olunca bazı Filistinliler tepkilerini dile getirdi. Evlerine yiyecek götürebilmek için günlerdir oradan oraya koşuşan insanlar yardımların uçak ile bırakılmasını da eleştirdi. Diğer yandan bir şekilde suya ve yiyeceğe ulaşabildikleri için şükürlerini ifade eden Filistinliler de vardı.

Filistinli Abdullah Derdune, bu yardımlardan alabilmek için üç çocuğunu ve ailesini geride bıraktığını fakat geldiğinde yalnızca birkaç şişe su bulabildiğini ifade ederek yardımların yapılış yöntemine ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Yardımlardan alabilme umuduyla gelen bir diğer Filistinli olan Muhammed Alvan ise sabahın erken saatlerinden beri yardım beklediklerini fakat herhangi bir yardıma ulaşamadıklarını, gelen yardımların yiyecek ve içecek noktasında yeterli olmadığını aktardı. Alvan, kendisinin ve çocuklarının günden güne umutlarını kaybettiklerini de sözlerine ekledi.

11.03.2024 11:36

🔴CAN KAYBI 31 BİNİ GEÇTİ

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 67 artarak 31 bin 112'ye yükseldi.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 106 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 72 bin 760'a ulaştığı bildirildi. İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğunun altını çizen Kudra, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının da 25 olduğuna dikkati çekti.

11.03.2024 10:05

İSRAİL RAMAZAN'DA DA DURMADI: EN AZ 16 ÖLÜ

Wafa haber ajansı, İsrail ordusu Gazze Şehri'nin Al-Sabra mahallesindeki bir evi bombaladığını ve en az 16 kişi öldüğünü duyurdu. Onlarca kişinin yaralandığı olayda ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu öğrenildi.

11.03.2024 09.58

GAZZE'YE HAVADAN 11 BİN 500 ÖĞÜN

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyine 11 bin 500 öğünlük insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

Açıklamada havadan inen yardım paketlerinde pirinç, un, makarna ve konserve gıda bulunduğu aktarılarak havadan yardımların süreceği mesajı verildi.

11.03.2024 08.50

🔴NETANYAHU'DAN KENDİSİNİ ELEŞTİREN BİDEN'A CEVAP

Amerikan Politico gazetesine konuşan Netanyahu, ABD Başkanı'nın, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiği" açıklamalarına karşılık verdi.

Netanyahu, "Başkan Biden'ın ne demek istediğini bilmiyorum ama eğer İsrail halkının çoğunluğuna karşı bir politika izlediğimi ve bunun İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini kastediyorsa yanılıyor demektir. Bu benim kendi politikam değil. Bu, İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika. Hamas'ı yok etmek için attığımız adımları destekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Hamas'ı ortadan kaldırdıktan sonra" Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ni yönetmesine karşı olduğunu ve bunu "yapılması gereken son şey" şeklinde gördüğünü aktaran Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin "terörizmi öğrettiğini ve terörü finanse ettiğini" ileri sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, dün verdiği bir röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" belirterek, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söylemişti.

11.03.2024 03:00

ÖLEN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN İSİMLERİ EKRANA YANSITILDI

Al Jazeera Arapça televizyonu, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucunda öldürülen Filistinli çocukların isimlerini ekrana yansıttı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 45 Filistinlinin öldürüldüğünü, 72 bin 654 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

11.03.2024 00:29

GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI: SAĞLIKÇILARIN İFTAR VEYA SAHURDA YİYECEK YEMEĞİ YOK

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, kuzeydeki sağlık çalışanlarının 24 saat görev başında olduğunu ancak yiyecek yemek bulamadığını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının, yetersiz beslenmeden ötürü zayıfladığını aktaran Kudra, Gazze'nin kuzeyinde 2 bini aşkın sağlıkçının ramazana sahur veya iftar etmeden başlayacağını ifade etti.

11.03.2024 00.21

İSRAİL'İN SALDIRILARI ALTIDAKİ GAZZE ŞERİDİ'NDE İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI

İsrail'in saldırılara devam ettiği ve çok sayıda camiyi yıktığı Gazze Şeridi'nde ilk teravih namazı kılındı.

Gazze'de İsrail saldırılarına hedef olan camilerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldiği için çoğu bölgede teravih namazı kılınamadı. Camilerin ve meydanların dolup taştığı önceki ramazanların aksine Gazzeliler sınırlı sayıdaki mekanda teravih namazlarını kıldı.

11.03.2024 00.08

HAMAS LİDERİ HENİYYE: İSRAİL İLE ANLAŞMA İÇİN GAZZE'DEKİ SAVAŞIN SONA ERMESİ ŞART

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de savaşın sona ermesi, İsrail askerlerinin çekilmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesi garanti altına alınmadan İsrail'le bir anlaşmaya varılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Hamas olarak şu ana kadar müzakerelerde pozitif ve sorumlu bir şekilde davrandıklarını kaydeden Heniyye, şunları kaydetti:

"Gazze'de savaşı sonlandırmayan, yerinden edilenleri evlerine döndürmeyen ve düşmanın başta orta kesim olmak üzere Gazze'nin dışına çekilmesini garanti etmeyen bir anlaşmaya varmak istemiyoruz. Bu ilkelerin gerçekleşmesi ve anlaşmaya varılması için İsrail'i bunlara uymaya zorlayacak uluslararası teminatların olması da şart."

10.03.2024 23.00

GAZZE'DE İLK TERAVİH NAMAZI

GAZZE'DE İLK TERAVİH NAMAZI

Kudüs ve Filistin Baş Müftüsü Muhammed Hüseyin’in, Filistin’de Ramazan ayının yarın başlayacağını ilan etmesinin ardından Kudüs’te Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın eden binlerce Müslüman Ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti.

İsrail güçlerinin Filistinlileri Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da namaz kılmak üzere girmesini engellemesi ise kameralara yansıdı.

Yer: Gazze