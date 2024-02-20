Gazze'de son durum... Katil Netanyahu'dan yeni açıklama: Kontrolü bırakmayacağız

İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliamlarda son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. İsrail, ablukası altındaki Gazze'ye saldırılarını 137 gündür sürdürürken, saldırılarda hayatını kaybeden masumların sayısı 29 bin 92'ye yükseldi. Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu, "İsrail'in varlığını tehlikeye atacak" bağımsız bir Filistin devletinin uluslararası alanda tanınmasını kabul etmeyen hükümet kararını Meclise getireceklerini duyurdu. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...

İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmün 137. günü... Filistin'in birçok kentine düzenlenen saldırılarda on binlerce masum hayatını kaybederken, bölgeden haberler peş peşe gelmeye de devam ediyor.

İşte bugün bölgeden gelen son haberler...

İsrail'in aylardır devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde kamu hizmetleri durma noktasına geldi. Refah kentinde belediyelere bağlı kamyonların saldırı riski nedeniyle çöpleri toplayamaması sonucu çöpler sokaklarda ve yerleşim yerlerine yakın alanlarda birikiyor. Caddelerde bekleyen çöpler kolera, difteri ve tifo gibi hastalıkların farklı yollarla yayılmasına sebep oluyor. Bu çöp yığınları çatışmaların yaşandığı bölgede salgın riskini arttırarak insani krizi daha da derinleştiriyor.

REFAH SINIR KAPISI'NDAN GAZZE'YE BUGÜN DE YARDIM GİRİŞİ OLMADI

Filistin Kızılayı, bugün, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye hiçbir yardım tırının girmediğini açıkladı. Refah Sınır Kapısından yardım girişlerinde bugün de sorun yaşandı. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, bugün Refah'tan hiçbir tırın giriş yapmadığı, Kerm Ebu Salim'den ise 9 tırın girdiği ifade edildi.

KATİL NETANYAHU'DAN SON AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal ettikleri Ürdün Nehri'nin batısındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni ellerinde tutmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, yaklaşık 5 aydır yürüttükleri diplomatik kampanyayla Gazze'deki askerlere hareket özgürlüğü sağladıklarını ve bu dönemde hedeflerini gerçekleştirmeden savaşı durdurmaları için yoğun bir uluslararası baskıya karşı direndiklerini ifade etti.

Son dönemde "İsrail'in varlığını tehlikeye atacak" bağımsız bir Filistin devletinin tek taraflı kurulması biçiminde yeni bir girişimle karşı karşıya olduklarını kaydeden Netanyahu, Filistin devletinin uluslararası alanda tek taraflı tanınmasına karşı hükümetin oy birliğiyle kabul ettiği kararı Meclise sunacaklarını söyledi.

Netanyahu, on yıllardır Filistin devletinin kurulmasını kendisinin engellediğini söyledi.

Kalıcı çözüme ilişkin hükümet içinde farklı görüşler bulunmasına rağmen söz konusu beyan niteliğindeki kararın tüm hükümet üyelerinin oybirliğiyle alındığını kaydeden Netanyahu, "İsrail'in böylesine hayati bir konuda uluslararası diktaya teslim olmaması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz." ifadelerini kullandı.



İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneydoğusunda yer alan Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Filistinliler, İsrail bombardımanından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere göç etti.

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze'nin Deyr Belah kentine düzenlediği saldırılar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar, Deyr Al Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İSRAİL ORDUSU: 29 BİN HEDEF BOMBALANDI

İbranice yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu hava kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının "tüm cephelerde" 31 binden fazla hedefe hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıların yaklaşık 29 bininin Gazze Şeridi, 1100'ünün kuzeydeki Lübnan sınırında gerçekleştiği aktarılan açıklamada, saldırıların geri kalanının nerede düzenlendiğine dair bilgiye yer verilmedi.

Saldırıların yaklaşık 7 bininin "ani saldırı" olduğu ve kara kuvvetlerinin talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Savaş uçaklarıyla yaklaşık 26 bin, askeri helikopterlerle yaklaşık 3 bin 800, insansız hava araçlarıyla (İHA) da yaklaşık 3 bin 800 saldırı düzenlendi." ifadesine yer verildi.

HAMAS'TAN 'ESİR TAKASI' AÇIKLAMASI

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre; Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayye, "İsrailli esirlerin (ülkelerine) iadesinin üç bedeli var. Birincisi, halkımıza yardım sağlanması ve normal hayatlarına dönmesi. İkincisi, (Gazze Şeridi'ne yönelik) saldırıların durdurulması. Üçüncüsü, İsrail hapishanelerindeki 10 bin tutuklumuzun serbest bırakılmasını sağlayacak gerçek bir esir takası." diye konuştu.

İSRAİL'DE NETANYAHU'YA KARŞI PROTESTO DÜZENLENDİ

İsrailliler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine karşı protesto gösterileri düzenledi. Protestocular Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine geri dönebilmelerine yönelik somut adım atmaları için hükümete çağrı yaptı.