Gazze'de son durum... Katliamın en net kanıtı! İsrail yardıma koşan sivilleri katletti

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 182. gününde devam ediyor. İsrail, Biden'ın 'insani yardım' çıkışından sonra bölgeye yönelik yardımların artırılması yönünde tedbirler alınacağını duyurdu. Öte yandan, İsrail'in uçaktan atılan yardımı almaya çalışan sivillere doğrudan ateş açması kameralar tarafından kaydedildi. İşte Gazze'den son dakika haberleri...

Canlı Anlatım Özeti ACİL ATEŞKES TASARISI KABUL EDİLDİ

GAZZE'DE CAN KAYBI 33 BİN 91'İ BULDU

AÇLIKTAN ÖLEN ÇOCUK SAYISI ARTIYOR

ABD, GAZZE'YE HAVADAN İNSANİ YARDIM İNDİRDİ

İSRAİL, GAZZE'YE YÖNELİK İNSANİ YARDIMLARIN ARTIRILMASINI KABUL ETTİ

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İSRAİL'DE TUGAY KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI

İSRAİL YARDIMA KOŞAN SİVİLLERE DOĞRUDAN ATEŞ AÇTI

BİDEN: İSRAİL'İN İNSANİ YARDIM GÖREVLİLERİNE YÖNELİK SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ

05.04.2024 12:37

ACİL ATEŞKES TASARISI KABUL EDİLDİ

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu kapsamında "Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları durumu ve hesap verebilirlik ile adaleti sağlama yükümlülüğü" başlıklı karar tasarısı oylandı.

Türkiye'nin de ortak sunucuları arasında yer aldığı ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) tarafından sunulan karar tasarısı, 47 üyeli Konsey'deki oylamada 28'e karşı 6 oyla kabul edildi. Oylamada 13 ülke ise çekimser kaldı.

ABD, Arjantin, Bulgaristan, Almanya, Malavi ve Paraguay tasarı aleyhinde oy verirken Fransa, Hindistan ve Japonya çekimser kaldı.

Tasarıda, "işgalci güç" İsrail'in, Doğu Kudüs dahil 1967'den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarındaki işgaline son vermesi talep edilirken İsrail-Filistin çatışmasını sona erdirmeye yönelik tüm çabaların, uluslararası insancıl hukuka, uluslararası insan hakları hukukuna ve ilgili BM kararlarına dayanması gerektiği vurgulandı.

05.04.2024 11.33

GAZZE'DE CAN KAYBI 33 BİN 91'İ BULDU

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürdürdüğü Gazze saldırılarında, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 33 bin 91'e yükseldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelerine ulaşılamadığını vurguladı.

05.04.2024 10.59

AÇLIKTAN ÖLEN ÇOCUK SAYISI ARTIYOR

İsrail’in ablukası altına alarak yardım girişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi’nde yetersiz beslenme nedeniyle can kayıpları artıyor.

Filistin Kızılayı (PRCS) tarafından yapılan açıklamada, açlık ve susuzluktan hayatını kaybeden çocuk sayısının 31’e yükseldiği belirtildi.

05.04.2024 08:00

ABD, GAZZE'YE HAVADAN İNSANİ YARDIM İNDİRDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'ye havadan yaklaşık 20 paket yardımda bulunduklarını açıkladı.

Açıklamada, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği aktarıldı.

05.04.2024 04:00

İSRAİL, GAZZE'YE YÖNELİK İNSANİ YARDIMLARIN ARTIRILMASINI KABUL ETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN, Savaş Kabinesi'nde Gazze'deki insani kriz için bölgeye yönelik yardımların artırılması yönünde tedbirler alındığını duyurdu.

İnsani yardımların bölgeye Aşdod Limanı ve Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasına geçici olarak izin verileceği, bunun yanı sıra Ürdün üzerinden gelecek yardımların Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan daha fazla geçişine imkan tanınacağı kaydedildi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de görev yapan insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.

05.04.2024 03:00

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin Han Yunus ile Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid bölgesini şiddetli şekilde bombalarken Gazze kent merkezinin çeşitli bölgeleri de İsrail topçu bombardımanına maruz kaldı.

İsrail ordusunun havadan ve karadan gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda da çoğunluğu çocuk ve kadın ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 kişi yaralandı.

05.04.2024 02:00

İSRAİL'DE TUGAY KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI

Kanal 14 televizyonunun haberine göre Halevi, World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesi sonrası Nahal Tugayı Komutanı'nın görevden alınması da dahil bir dizi "sert önleme" başvurdu.

Halevi, tugaydaki bir üst düzey subayı daha görevden almaya, Güney Bölgesi Komutanı ile 162. Zırhlı Tümen komutanlarını "sert şekilde uyarmaya" karar verdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin bu adımının, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

05.04.2024 01:30

🔴İSRAİL YARDIMA KOŞAN SİVİLLERE DOĞRUDAN ATEŞ AÇTI

Al Jazeera kanalının elde ettiği yeni görüntü, Gazze'nin kuzeyindeki sınır çitinin yakınına savaş uçağının yardım atmasıyla başlıyor. Kaydın devamında bir grup genç Filistinlinin koşarak yardıma ulaşmaya çalıştıkları görülüyor. İsrail ordusu, yardım almaya çalışan gençlere kendilerine yaklaşmamalarına rağmen aralıklı olarak ateş ediyor.

Kayıtta İsrail askerlerinin bu gençlerden birine defalarca kasten ateş açtığı görülüyor. Vurulan Filistinli genç, tökezleyip yere düşüyor, tekrar ayağa kalkıyor ve yeniden tökezliyor.

Genç Filistinli, İsrail askerleri ve araçlarının bulunduğu yerden ters yönde yavaş yavaş uzaklaşmaya çalışsa da kendisine doğru açılan ateş devam ederken tekrar yere yığılıp düşüyor. Görüntüde doğrudan açılan ateşle vurulan Filistinlinin toprak yolda emekleyerek yardım edilmesi umuduyla başını kaldırmaya çalışsa da yaklaşan köpeklerin saldırması sonucu hayatını kaybetmesi yer alıyor. Sadece 3 dakikalık bu görüntü, Birleşmiş Milletlerin Gazze'de "insan yapımı trajedi" olarak adlandırdığı olayı belgeliyor.

Aralarında Al Jazeera'nın da bulunduğu önde gelen medya kuruluşları, yakın zamanda İsrail askerlerinin Gazze'de silahsız Filistinli sivillere karşı gerçekleştirdiği infazları belgeleyen görüntüleri ortaya çıkardı.

05.04.2024 09:49

BİDEN: İSRAİL'İN İNSANİ YARDIM GÖREVLİLERİNE YÖNELİK SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü ve Gazze'deki son saldırıları ele aldı.

Biden, görüşmede, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail tarafından öldürülmesini gündeme getirerek, WCK ve bölgede görev yapan insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların ve Gazze'deki insani durumun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

İsrail'in sivil kayıplar, insani durum ve yardım görevlilerinin korunması konularında somut, spesifik ve ölçülebilir adımlar atmasını beklediklerini kaydeden Biden, Gazze'de insani durumun düzeltilebilmesi ve masum sivillerin korunması için "acil ateşkesin gerekli olduğunu" belirtti.

Yer: Gazze