Gazze'de son durum... Tam o an! İsrail Nasirat kampını böyle vurdu

Can kaybının 38.983'e yükseldiği Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nasirat Kampı'nda bulunan iki binaya düzenlenen hava saldırısı görüntülendi. Saldırı sonrası toz bulutları sokağı kaplarken olay yerine ambulans intikal etti. İşte Gazze'deki son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ, İSRAİL'İN YEMEN'E SALDIRISINI KINADI

İSRAİL GÜÇLERİ, BATI ŞERİA'DA 26 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

İSRAİL ORDUSU NASİRAT KAMPI'NA SALDIRDI!

CAN KAYBI 38 BİN 983'E YÜKSELDİ

BİDEN VE NETANYAHU BİR ARAYA GELECEK

HUSİLER, İSRAİL'E BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

HUSİLER: "ETKİLİ BİR CEVAP VERİLECEK"

İSRAİL'DEN YEMEN'DEKİ HUSİLER'E MİSİLLEME

21.07.2024 14:00

DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ, İSRAİL'İN YEMEN'E SALDIRISINI KINADI

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine yaptığı saldırıyı ve sivilleri hedef almasını kınadı.

Yazılı açıklamada "İsrail'in gerçekleştirdiği vahşi saldırının uzun yıllardır iç savaşla boğuşan Yemenlilerinin acılarını daha da artırdığı" belirtildi.

21.07.2024 13:00

İSRAİL GÜÇLERİ, BATI ŞERİA'DA 26 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail'in cuma ve cumartesi günü Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, "İşgal güçleri, dün akşamdan beri Batı Şeria'da en az 26 vatandaşı gözaltına aldı. Bunlar arasında gazeteci Hamza Cabir de var." denildi.

21.07.2024 13:00

İSRAİL ORDUSU NASİRAT KAMPI'NA SALDIRDI!

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nasirat Kampı'nda bulunan iki binaya düzenlenen hava saldırısı görüntülendi. Saldırı sonrası toz bulutları sokağı kaplarken olay yerine ambulans intikal etti.

21.07.2024 12:00

CAN KAYBI 38 BİN 983'E YÜKSELDİ

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 289 gündür devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 64 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 105 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 983'e, yaralananların sayısının da 89 bin 727’ye yükseldiği aktarıldı.

21.07.2024 10:00

BİDEN VE NETANYAHU BİR ARAYA GELECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’yi ziyaret edecek. İsrail Başbakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun salı günü ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geleceği ifade edildi. Netanyahu’nun çarşamba günü ise ABD Kongresi'nde bir konuşması yapması bekleniyor. Netanyahu’nun yarın sabah saatlerinde ABD'ye hareket edeceği aktarıldı.

21.07.2024 08:00

HUSİLER, İSRAİL'E BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

İsrail ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Arrow 3 hava savunma sistemi tarafından İsrail hava sahasının dışında imha edildiğini bildirdi. İmha edilen füzenin parçalarının Eilat kentine düştüğü aktarıldı.

Yemen'deki Husiler geçtiğimiz cuma günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu, dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenleyerek karşılık vermişti.

21.07.2024 00:30

HUSİLER: "ETKİLİ BİR CEVAP VERİLECEK"

İsrail ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasından tansiyon yükseldi. İsrail'e ait F-15 savaş uçakları, Tel Aviv saldırısına misilleme olarak Husilerin kontrolünde bulunan liman kenti Hudeyde'ye saldırdı. Huseyde Limanı'nın hedef alındığı saldırıda yakıt depoları ve bir elektrik santrali vuruldu. Husilerin Yüksek Siyasi Konseyinden yapılan açıklamada, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik hava saldırılarına "etkili bir cevap" verileceği duyuruldu. Açıklamada, "Filistin halkının desteği ve zaferi yönündeki duruşumuz ilkelerimizden, inançlarımızdan ve dinimizden kaynaklanmaktadır. Ne boyun eğeceğiz, ne de geri adım atacağız. İnşallah bu desteği sürdüreceğiz ve düşmanımız daha ciddi darbeler alacak" ifadeleri kullanıldı.

21.07.2024 00:00

İSRAİL'DEN YEMEN'DEKİ HUSİLER'E MİSİLLEME

İsrail'den Yemen'deki Husilere misilleme geldi. İsrail'e ait savaş uçakları, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan liman kenti Hudeyde'ye saldırı gerçekleştirdi. Huseyde Limanı'nın hedef alındığı saldırıda yakıt depoları alev aldı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, "İsrail'e son aylarda düzenlenen yüzlerce saldırıya karşılık İsrail savaş uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı bölgesinde Husilere ait askeri hedefleri vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Yer: Gazze