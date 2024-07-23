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Gazze'de yeni sağlık tehdidi! Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;de yeni sağlık tehdidi! Dünya Sağlık Örgütü&#039;nden endişelendiren açıklama
Gazze Şeridi, İsrail Ablukası, Dsö, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde atık sulardan alınan numunelerde çocuk felcine neden olan virüs tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, olası bir salgından aşırı endişe duyulduğunu açıkladı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ablukası altında olan Gazze Şeridi'nde insanlık dramı sürüyor. Bölgeye su, yiyecek, ilaç ve yakıt girişi engellenirken, can kayıplarına İsrail ordusunun saldırıları dışında sağlık sorunları da eklendi.

Son olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini duyurdu. Bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi.

ATIK SULARDA TESPİT EDİLDİ

DSÖ, yaklaşık 10 aydır İsrail saldırıları altındaki Gazze'de atık sularda tespit edilen çocuk felci virüsü nedeniyle olası bir salgından aşırı endişe duyulduğunu açıkladı.

DSÖ'nün işgal altındaki Filistin topraklarındaki acil sağlık durumlarından sorumlu Ayadil Saparbekov, "Gazze'de gerçekleşebilecek bir salgın konusunda son derece endişeliyim" dedi.

Gazze'de yeni sağlık tehdidi! Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren açıklama - 1. Resim

HENÜZ DOĞRULANMIŞ VAKA YOK

Saparbekov, Gazze'deki atık sulardan toplanan örneklerde çocuk felci tip iki virüsüne rastlanıldığından bu yana henüz doğrulanmış bir hastalık vakasının olmadığını bildirdi.

Salgının olup olmadığının tespiti için DSÖ ve UNICEF'in, perşembe günü Gazze'ye 50 adet çocuk felci kiti göndereceğini aktaran Saparbekov, testlerin Ürdün'e yollanacağını vurguladı.

Ayadil Saparbekov, yalnızca çocuk felci salgını konusunda değil Gazze'de görülebilecek farklı bulaşıcı hastalık salgınları konusunda da endişe duyduğunun altını çizdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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