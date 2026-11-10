Gazze'yi sağanak vurdu! 200 binden fazla kişi etkilenmiş olabilir

Gazze'de hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar, 40 binden fazla ailenin barınağına ve 9 sağlık tesisine zarar verdi. BM, ilk belirlemelere göre 200 binden fazla kişinin yağışlardan etkilenmiş olabileceğini açıkladı.

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Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de hafta sonu etkili olan yağışların yol açtığı hasara ilişkin açıklama yaptı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, ilk tahminlere göre 200 binden fazla kişinin yağışlardan etkilenmiş olabileceğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, günlük basın toplantısında işgal altındaki Filistin topraklarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Gazze'deki ortaklarının verilerini paylaşan Haq, yağışlar nedeniyle 40 binden fazla ailenin barınağında ve 9 sağlık tesisinde hasar meydana geldiğini belirtti. Haq, yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine zamanında destek ulaştırma kapasitesinin sınırlı olduğunu ve çok sayıda kişinin kötü koşullarda hayatını sürdürdüğünü söyledi.

BM ve ortaklarının Gazze'de çadır, branda, battaniye ve plastik örtü gibi kışlık malzemelerin dağıtımına devam ettiğini aktaran Haq, acil müdahale için gerekli iş makineleri gibi ağır ekipmanların da yetersiz olduğunu vurguladı.

Haq, selden etkilenen bölgelerde ve savaşta hasar gören binalarda yaşayanların taşınabileceği yeterli alan bulunmadığını belirterek, bunun nedenlerinden birinin İsrail'in “Sarı Hat” olarak adlandırılan bölgenin gerisine erişimi kısıtlaması olduğunu ifade etti.

"BARINAK MALZEMELERİNİN GİRİŞİ ÖLÜM KALIM MESELESİ"

İsrail'e Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi çağrısında bulunan Haq, kış mevsimi için hayati önem taşıyan barınak ve diğer yardım malzemelerinin girişinin hızlandırılması gerektiğini söyledi. Haq, bu malzemelerin bölgeye ulaştırılmasının “ölüm kalım meselesi” olduğunu vurguladı.

BM'nin yardımların Gazze'ye ulaştırılması için yürüttüğü girişimlere ilişkin sorusunu cevaplayan Haq, kamuoyuna yapılan çağrıların yanı sıra BM yetkililerinin sahada İsrail'den gerekli izinleri almak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan bazı İsrailli yerleşimcilerin aktif asker olduğu yönündeki haberler hakkında da değerlendirmede bulunan Haq, konunun BM Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirildiğini belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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