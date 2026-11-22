ABD'nin ilk başkanı George Washington'a ait bir tutam saç, açık artırmada 4 bin dolara (yaklaşık 174 bin lira) satıldı. 1799 yılında hayatını kaybeden Washington'ın saçının, başkanın son doğum günü kutlamalarına ev sahipliği yapan John Gadsby tarafından saklandığı ortaya çıktı.

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ABD'nin ilk başkanı George Washington'a ait tarihi bir hatıra, açık artırmada 4 bin dolara alıcı buldu.

Washington'ın saçından alınan bir tutam, Güney Carolina merkezli Richmond Auctions tarafından düzenlenen müzayedede satıldı.

Müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, satışa çıkarılan saç tutamının ünlü koleksiyoncu John K. Lattimer tarafından edinildiği belirtildi. Tarihi parçanın geçmişinin ise Washington'ın son yıllarına kadar uzandığı ifade edildi.

SON DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Müzayede evinin internet sitesinde saç tutamıyla birlikte yayımlanan belgede, eserin John Gadsby'nin eline geçtiği aktarıldı. Virginia eyaletinin Alexandria kentinde yaşayan Gadsby, Washington'ın 1798 ve 1799 yıllarındaki son iki doğum günü kutlamasına City Hotel and Tavern adlı işletmesinde ev sahipliği yapmıştı.

CBS News haberine göre; Gadsby'nin, Washington'ı 1799 yılında Mount Vernon'da hayatını kaybetmesinden kısa süre önce akşam yemeğinde de ağırladığı belirtildi.

Richmond Auctions

TORUNUNUN İFADESİ HİKAYEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Gadsby'nin torunu Julia Ten Eyck McBlair, 1928 yılında verdiği yeminli ifadede, dedesinin Washington'a ait saç tutamını aralarındaki dostluk ve başkanın hayatının son dönemindeki yakın ilişkileri sayesinde edindiğini anlattı.

McBlair, dedesinin saç tutamını çerçeveleterek Washington'daki evlerinde General Washington'ın portresinin altına astığını belirtti. Torun McBlair, "Hayatım boyunca onu orada gördüm" ifadesini kullandı.

Müzayede evi, saç tutamının cam bölmeli, altın yaldızlı ahşap bir çerçeve içerisinde korunduğunu açıkladı. Yaklaşık 23 santimetre uzunluğunda ve 6,3 santimetre genişliğindeki yuvarlak çerçeveyle sergilenen tarihi parçayı satın alan kişinin kimliği ise paylaşılmadı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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