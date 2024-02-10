Gezeravcı'nın uzay çıkartması Yunan manşetlerinde: Biz yıldızları izlerken Türk astronot Dünya'ya döndü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, dün Dünya'ya döndü. Gezeravcı'nın dönüşü Yunanistan'da da manşetleri süsledi. Pentapostagma gazetesi söz konusu haberine "Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Dünya'ya döndü" başlığını attı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmıştı.

DÜN İNİŞ YAPTILAR

Gezeravcı ve ekibi dün akşam saatlerinde Florida'da Dünya'ya iniş yaptı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi, gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı. Axiom Space, aralarında Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayınladı. Ax-3 ekibindeki Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt, kapsülden çıkarıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibinin kapsülden çıkarılışı Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ekranlarından da canlı izlendi.

1 HAFTA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

TÜBİTAK UZAY Proje Yöneticisi Ataş, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne ilişkin süreci değerlendirerek, "Astronotların standart olarak bir hafta gözlem altında tutulması ve adaptasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor." dedi.

YUNAN GAZETESİNDEN MANİDAR BAŞLIK

Öte yandan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu dünyada da manşetlerde kendine yer buldu. Yunan medyasından Pentapostagma ise söz konusu haberde şu ifadelere yer verdi: "Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Dünya'ya döndü"