Gönüllülerden kıtlığın vurduğu Gazze'ye sıcak yemek

Gazze'de yaşanan insanlık dramı katlanarak artmaya devam ederken açlığa mahkum olan Filistinlilerin yemek zorunda kaldığı hayvan yemi de tükendi. Saldırılar arasında Refah kentinde bir grup gönüllü göç eden Filistinlilere yemek dağıttı. Çoğu çocuk, ellerinde buldukları kaplarla yemek sırasına girerken ortaya çıkan görüntü vicdanları sızlattı.

İsrail'in Gazze'deki zulmünde 126. gün geride kaldı. Saldırılar tüm şiddetiyle sürerken kentin kuzeyinde ise açlık alarm seviyesine yükseldi.

İsrail kuşatmaya aldığı Gazze'de su ve gıda yardımlarına da set çekerken Filistinliler su ihtiyacını karşılamak için yağmur suyu biriktiriyor. Açlığa mahkum halk, hayvan yemi yemek zorunda kalıyor. Ancak Gazze'deki hükümet son açıklamasında hayvan yeminin de tükendiğini aktardı.

Uluslararası topluma hitaben açıklamada, "Yiyecek, un, pirinç, tahıl ve bölge sakinlerinin yediği hayvan yemlerinin bile tükenmesinin ardından Gazze'nin kuzeyinde açlığın tırmanmasından tamamen ABD, İsrail işgali ve uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz." ifadesine yer verildi.

Refah'a göç ettirilen binlerce Gazzeli için bir grup gönüllü harekete geçti. Gönüllüler yiyecek bulmakta sıkıntı çeken Filistinlilere yemek dağıttı. Çoğu çocuklardan oluşan Filistinliler ellerindeki kaplarla yemek sırasına girerken o anlar vicdanları bir kez daha yaraladı.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.