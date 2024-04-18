Google, İsrail'le yaptığı anlaşmayı protesto eden 28 işçiyi işten çıkardı!

Google, İsrail ile 1,2 milyar dolar değerinde Nimbus Projesi imzalamıştı. Dev şirket, bu anlaşmayı protesto eden 28 çalışanını işten çıkardı.

ABD merkezli The Washington Post gazetesinin haberine göre, Google'ın İsrail ile imzaladığı 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus Projesi'ni oturma eylemiyle protesto yapan işçiler işten çıkarıldı.

İsrail'e karşı bir grup olan "Apartheid için Teknoloji Yok" (No Tech for Apartheid) üyesi 28 Google çalışanı, söz konusu anlaşmayı protesto edince "diğer çalışanların tesislere erişimlerini ve çalışmalarını fiziksel olarak engelledikleri" hakkında bir işten çıkarılma maili ile karşılaştı.

Ofiste saatlerce oturma eylemi yapan çalışanlar, "Google saklanamazsın", "Seni soykırımla suçluyoruz", "Soykırıma fon sağlıyorsun" sloganları atarak Google 1,2 milyar dolar değerindeki anlaşmadan çekilmedikçe eylemlerine devam edeceklerini belirtmişti.

İhbarın ardından ofislere gelen polisin, "ofisten çıkmazlarsa gözaltına alınacaklarını" söylemesi üzerine eylemlerini sürdüren 9 çalışan gözaltına alınmıştı.

İŞTEN ÇIKARILANLARA DESTEK

"Apartheid için Teknoloji Yok" grubunun sözcülerinden Jane Chung, Google'ın 28 çalışanı işten çıkarmasına ilişkin yaptığı açıklamada, oturma eylemine katılan çalışanların, şirketin iddialarının aksine diğer Google personelinden "destek gördüğünü" söyledi.

Sadece bir e-mail bildirimiyle işten çıkarılmaya tepki gösteren, ismi açıklanmayan çalışan, "İşten çıkarma karşılığı, erdemli davranmaya çalışan ve Google'ı kendi vaatlerinden dolayı sorumlu tutan işçilere karşı oldukça orantısız bir karşılık. Sevmedikleri bir durumla (protestoyu kastederek) bağlantılı insanları kovmak inanılmaz." açıklamasını yaptı.

Chung, "Barışçıl oturma eylemine katılan ve protesto yerinden ayrılmayı reddeden çalışanlar, herhangi bir mülke zarar vermedi ya da diğer çalışanları tehdit etmedi." dedi.

Öte yandan işlerine son verilen çalışanların, Google'ı İş Kanunu'nu ihlalle suçlamak üzere avukatlarla görüştükleri belirtildi.

GOOGLE SOYKIRIMA DESTEK VERMEYİ BIRAKANA KADAR BİZ DE ORGANİZE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"Apartheid için Teknoloji Yok" grubunun resmi açıklamasında ise toplu ve yasa dışı işten çıkarmaların, protesto hareketini büyüteceğini kaydedildi.

Grubun, Google'ı, Nimbus Projesi'nden vazgeçirmeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Şirket, Filistin'deki soykırımı desteklemeyi bırakana kadar biz de organize olmaya devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.

NİMBUS PROJESİ NEDİR?

Nimbus Projesi, veri depolama, toplama, analiz, motif ve özellik tanımlama, veri tabanı oluşturma ve bu bilgileri kullanarak olası veri ve motif tahminleri yapma amacıyla bulut ve makine öğrenimi sistemini bir araya getiriyor.

Projenin sözleşmesi, Nisan 2021'de İsrail ile Google ve Amazon şirketleri arasında imzalandı ve proje 1,2 milyar dolarlık bir bütçeyle hayata geçirilecek.

İsrail Maliye Bakanlığı, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Google ve Amazon'un kazandığı Nimbus Projesi'nin, İsrail'in yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurması için büyük bir devlet ihalesi olduğunu duyurdu.

Nimbus Projesi, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanlarına, kaynaklara ve hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki verilere erişebilme yeteneğine sahip bir sistem olarak öne çıkıyor.