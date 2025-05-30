Gören bir daha baktı! İlk bisiklet tüneli hizmete açıldı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İsviçre'nin Zürih şehrinde, Bisiklet Haftası kutlamaları kapsamında bir tünel açılışı gerçekleşti. Uzunluğu 440 metre olan tünelin genişliği ise 6 metre olarak kaydedildi.
İşviçre’nin Zürih şehrinde Bisiklet Haftası kutlamalarına ilişkin bisikletlilerin kullanımına sunulacak bir tünelin açılışı gerçekleştirildi.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE BİSİKLETLİLER KULLANACAK
Açılan tünelin, elektrikli araçlar ve bisikletlilerin kullanımına sunulacağı belirtildi. Tünelin uzunluğu 440 metre iken, genişliği ise 6 metre olarak kaydedildi.
Sürücülerin tünelde 20 km hızın altında seyahat edebileceği vurgulanırken, tünelin girişinde 1240 bisiklet kapasiteli bir park alanı bulunduğu bildirildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı