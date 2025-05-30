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Gören bir daha baktı! İlk bisiklet tüneli hizmete açıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin Zürih şehrinde, Bisiklet Haftası kutlamaları kapsamında bir tünel açılışı gerçekleşti. Uzunluğu 440 metre olan tünelin genişliği ise 6 metre olarak kaydedildi.

İşviçre’nin Zürih şehrinde Bisiklet Haftası kutlamalarına ilişkin bisikletlilerin kullanımına sunulacak bir tünelin açılışı gerçekleştirildi.

Gören bir daha baktı! İlk bisiklet tüneli hizmete açıldı - 1. Resim

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE BİSİKLETLİLER KULLANACAK

Açılan tünelin, elektrikli araçlar ve bisikletlilerin kullanımına sunulacağı belirtildi. Tünelin uzunluğu 440 metre iken, genişliği ise 6 metre olarak kaydedildi.

Gören bir daha baktı! İlk bisiklet tüneli hizmete açıldı - 2. Resim

Sürücülerin tünelde 20 km hızın altında seyahat edebileceği vurgulanırken, tünelin girişinde 1240 bisiklet kapasiteli bir park alanı bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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