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Kuru temizleme tesisinde kan donduran olay! Çamaşırların arasından bebek cesedi çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kuru temizleme tesisinde kan donduran olay! Çamaşırların arasından bebek cesedi çıktı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Shreveport kentindeki bir kuru temizleme tesisinde çalışanlar, Dallas eyaletinden gelen sevkiyatta çamaşırların arasında mumyalanmış bir bebek cesedi buldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, ABD'nin Louisiana eyaletinde Alsco Uniforms isimli kuru temizleme şirketinde yaşandı.

ÇAMAŞIRLARIN ARASINDA BEBEK CESEDİ BULUNDU

Çalışanların çamaşırların arasında küçük bir bebek cesedi bulmasıyla polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, şiddetli formaldehit kokusu nedeniyle bebeğin embalm (mumyalama) işlemi geçirmiş olabileceğini belirtti.

Kuru temizleme tesisinde kan donduran olay! Çamaşırların arasından bebek cesedi çıktı - 1. Resim

CENAZE EVİNDEN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Shreveport polisi, çamaşırların Dallas’taki Golden Gate Cenaze Evi’nden geldiğini tespit etti. Yetkililer, bebeğin 3 Mayıs’ta hayatını kaybettiğini ve 17 Mayıs’taki cenaze töreninin ardından yakılmasının planlandığını bildirdi.

İHMAL VAKASI OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Ancak bebek cesedi, yanlışlıkla çamaşırlarla birlikte Louisiana’ya gönderildi. Shreveport Polis Departmanı'ndan Cpl. Chris Bordelon, “Bu açıkça bir ihmal vakasıdır. Sorumluluğun cenaze evi ya da temizlik firmasında olup olmadığı araştırılıyor” ifadelerinde bulundu.

Bebeğin üzerinde ''K.M.'' baş harflerinin işlendiği tulumla bulunduğu kaydedilirken kimliğiyle ilgili başka bir bilginin olmadığı bildirildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma  hem Louisiana hem de Teksas eyalet yasaları kapsamında sürdürülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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