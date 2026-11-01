Dünyaca ünlü model Heidi Klum, New York'taki Cadılar Bayramı partisinde yine alışılmışın dışında bir kostümle ortaya çıktı. Yaklaşık 2,4 metre uzunluğunda, kanlar içindeki kopmuş bir insan eline dönüşen Klum, kırmızı halıda sürünerek ilerledi. Ünlü modelin kostümünün hazırlanması için kendi eli tarandı, damarlarından eklemlerine kadar bütün ayrıntılar yeniden yapıldı.

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Dünyaca ünlü Alman model ve televizyon yıldızı Heidi Klum, her yıl düzenlediği Cadılar Bayramı partisinin 25. yıl dönümünde sıra dışı bir kostüm tercih etti.

New York'un Manhattan bölgesindeki Moxy Otel'de bulunan Cathédrale restoranında düzenlenen etkinliğe katılan Klum, yaklaşık 2,4 metre uzunluğunda, kopmuş ve kanlar içindeki bir sol el kostümü giydi.

Görenlerin nutku tutuldu! Heidi Klum Kırmızı halıya bu halde çıktı

KIRMIZI HALIDA SÜRÜNEREK İLERLEDİ

The New York Times'ın haberine göre Klum, Addams Ailesi'ndeki bedensiz el karakteri Thing'i hatırlatan kostümüyle kırmızı halıda sürünerek ilerledi.

Ünlü model, neden böyle bir kostüm seçtiğini anlatırken en sıradan nesnelerin bile farklı bir yaklaşımla sıra dışı hale getirilebileceğini söyledi.

KENDİ ELİNİ TARAMA CİHAZINA SOKTULAR

Kostüm fikrinin geçen yıl ortaya çıktığı öğrenildi.

Klum, 2025 yılında Medusa kostümünün hazırlıkları sırasında Hollywood makyaj sanatçısı Mike Marino ile bir sonraki yılın kostüm fikrini paylaşmak istedi.

Marino'nun o sırada Medusa kostümü üzerinde çalışması nedeniyle fikrini ertesi gün mesajla iletti.

Tasarım ekibi, ünlü modelin sol elini tarayarak damarlarından deri çizgilerine ve eklemlerine kadar bütün ayrıntıları yeniden oluşturdu.

Görenlerin nutku tutuldu! Heidi Klum Kırmızı halıya bu halde çıktı

BİR KOSTÜM İÇİN SAATLERCE HAZIRLANIYOR

Klum'un Cadılar Bayramı kostümleri her yıl aylar süren hazırlıklarla ortaya çıkıyor.

Ünlü model, geçmiş yıllarda Medusa, uzaylı, solucan, tavus kuşu, Prenses Fiona ve E.T. gibi karakterlere dönüşmüştü.

Görenlerin nutku tutuldu! Heidi Klum Kırmızı halıya bu halde çıktı

Kostümlerin hazırlanması sırasında saatlerce hareketsiz kalması gereken Klum, kimi zaman gece boyunca yemek yiyemediğini, içecek tüketemediğini ve tuvalete gidemediğini anlattı.

Görenlerin nutku tutuldu! Heidi Klum Kırmızı halıya bu halde çıktı

EN ZOR KOSTÜMÜNÜ DE AÇIKLADI

Klum, bugüne kadar hazırlanması en zor kostümünün 2019 yılında giydiği uzaylı kostümü olduğunu söyledi.

Vücudunun neredeyse tamamının protez parçalarla kaplandığını anlatan model, o yıl sabah saat 08.00'den gece 23.00'e kadar hazırlık sürecinde kaldığını aktardı.

En sıra dışı kostümlerinden birinin ise 2022'deki solucan kostümü olduğunu söyleyen Klum, gerçekçi bir görünüm elde edebilmek için vücudunun yağlandığını ve bu işlemde yaklaşık beş kişinin görev aldığını ifade etti.

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