Yarın Türkiye'ye gelmesi beklenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslarda Türkiye’nin rolüne işaret ederek, "Yakın zamanda yeni kararlar hazırlıyoruz. Türkiye'de önemli görüşmeler olacak" ifadelerini kullandı.

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Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik arayışlar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye mesajı geldi.

Günlük görüntülü açıklamasında savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, Türkiye’de yapılacak görüşmelere dikkat çekti.

Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapısına düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ülkede meydana gelen elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, uzun menzilli silahlarla Rusya'ya yönelik saldırıların artırılması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Gözler yarına çevrildi! Zelenskiy: Türkiye'de önemli görüşmeler olacak

"ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER OLACAK"

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

Gözler yarına çevrildi! Zelenskiy: Türkiye'de önemli görüşmeler olacak

"Yakın zamanda yeni kararlar hazırlıyoruz. Gerçekten destek veren herkese teşekkür ederim. Türkiye'de önemli görüşmeler olacak. Ayrıca mevcut tüm diplomatik fırsatların hayata geçirilmesi için de çalışıyoruz. Kasım ayında uzun süredir tartışılan formatlara ulaşabileceğimizi öngörüyoruz"

Konuşmasında ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinde devam eden insani operasyon kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Zelenskiy, şehirden sivillerin tahliyesinin sürdüğünü bildirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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