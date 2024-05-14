Güney Afrika'da bilanço artıyor! Çöken binada ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde, belediye binasının bitişiğinde yer alan inşaat halindeki çok katlı bina, 6 Mayıs'ta çöktü. Belediye, olayın ardından binadaki kişilerin sayısını 75 olarak açıkladı ancak daha sonra bu sayıyı 81 olarak güncelledi.

Belediyeden son yapılan açıklamada binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği ve 81 inşaat işçisinin göçük altında kaldığı bina enkazından şimdiye kadar 61 kişinin çıkarıldığı belirtildi.

Enkaz altında bulunan 20 işçi için arama kurtarma faaliyetleri ise devam ediyor.

MÜTEAHHİT FİRMA HAKKINDA YENİ GELİŞME

Bayındırlık Bakanı Sihle Zikalala, müteahhit firma olan Liatel İnşaat'ın, kamusal inşaat standartlarını belirleyen İnşaat Sektörü Geliştirme Kurulu'na (CIBD) kayıtlı olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Zikalala, bu durumun mevcut yönetmeliklerin böyle bir zorunluluk getirmemesinden kaynaklı olduğunu belirterek, "Mevcut mevzuatta, özel sektörde çalışan müteahhitler, CIDB Müteahhitler Kaydı kapsamında kamu sektöründe faaliyet gösteren müteahhitlerle benzer değerlendirmelere tabi tutulmuyor" dedi.