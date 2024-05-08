Güney Afrika'da çok katlı bir bina çöktü... Ölü ve yaralılar var!

Düzenleyen: Mustafa Aydoğan / Kaynak: CNN International 8 Mayıs 2024 09:48 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 10:04 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / CNN International

Güney Afrika'nın George kentinde çok katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar enkaz altında kalan 48 kişiden ise haber alınamıyor.