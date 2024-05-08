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Güney Afrika'da çok katlı bir bina çöktü... Ölü ve yaralılar var!

Düzenleyen: / Kaynak: CNN International
- Güncelleme:
Güney Afrika&#039;da çok katlı bir bina çöktü... Ölü ve yaralılar var!

Dünya Haberleri  / CNN International

Güney Afrika'nın George kentinde çok katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar enkaz altında kalan 48 kişiden ise haber alınamıyor.

Güney Afrika, çok katlı bina faciasının şokunu atlatmaya çalışıyor. George kentinde meydana gelen göçükte kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan onlarca kişiye henüz ulaşılamadı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

George Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve Western Cape eyaletinde Pazartesi günü yerel saatle 14:00 (08:00 ET) civarında binanın çökmesinden bu yana 26 kişinin enkazdan çıkarıldığı açıklandı.

Açıklamada, "Üç farklı kurtarma personeli ekibi şu anda çöken binanın bulunduğu alanda üç farklı alanda çalışıyor" denildi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın ofisinden taziye mesajı yayınlandı. Mesajda, "Başkanın düşünceleri ve kalbi, sevdiklerini kaybeden ailelerin yanı sıra enkaz altında kalan 50'ye yakın kişinin de aileleriyle birliktedir."

Güney Afrika'da çok katlı bir bina çöktü... Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

Ramaphosa ayrıca, "Yeni felaketlerin tekrarının önlenmesi" için olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma yapılması çağrısında bulundu. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: CNN International
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