Güney Afrika’dan Musk’a sert fren! Starlink’ini kapı dışarı etti

Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink’e Güney Afrika’dan tokat gibi cevap geldi. Ülkenin İletişim Bakanı Solly Malatsi, “Hiçbir birey ya da şirkete özel muafiyet tanınmayacak” diyerek, Musk’ın uydu internet devine kapıları resmen kapattı.

Güney Afrika’dan Elon Musk’a ret sinyali geldi. İletişim Bakanı Solly Malatsi, ülkede faaliyet göstermek isteyen yabancı teknoloji şirketlerine ayrıcalık tanınmayacağını açıkladı. Böylece Starlink’in özel izinle Güney Afrika’da hizmet vermesi ihtimali sona ermiş oldu.

Bakan Malatsi, parlamentoya verdiği brifingde, önerilen yatırım eşdeğeri sistemin iletişim sektöründe daha fazla yatırımcıyı ülkeye çekmeye yönelik genel bir girişim olduğunu belirterek, "Starlink ya da başka bir şirket için özel bir muafiyet yapmıyoruz" dedi.

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YÜZDE 30 YEREL ORTAKLIK ŞARTI DEVAM EDİYOR

Güney Afrika'da yürürlükte olan Elektronik İletişim Yasası, ülkede faaliyet göstermek isteyen yabancı şirketlerin yerel ortaklıklarda en az %30 hisseyi, tarihsel olarak dezavantajlı gruplara devretmesini zorunlu kılıyor.

Bakanlığın geçen hafta sunduğu taslak politika, yabancı yatırımcılara belirli koşullarda esneklik tanımayı hedefliyor. Ancak muhalefet ve bazı komite üyeleri bu adımın "Starlink gibi yabancı şirketleri yatıştırmaya yönelik fazla ileri bir hamle olduğunu" savunmuştu.

STARLİNK GÜNEY AFRİKA'DA DUVARA TOSLADI

Elon Musk’ın küresel internet projesi Starlink, Afrika’da büyüme hedefiyle yola çıktı ama Güney Afrika’da sert duvara çarptı. Ülkenin yabancı şirketlere yönelik yerli ortaklık şartı, Starlink’in girişimini fiilen bloke ediyor.

Yasal düzenlemeleri delip geçmek isteyen Musk’a ise hükümetten net mesaj geldi: “Ayrıcalık yok!” Böylece Starlink’in Afrika’daki genişleme planları, en güçlü pazarlardan birinde daha başlamadan frenlenmiş oldu.