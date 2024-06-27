Güney Kore 'başarısız' dedi, Kuzey Kore yalanladı! Pyongyang bu kez MIRV test etti

Kuzey Kore, çoklu savaş başlığı kabiliyetini güvence altına almayı amaçlayan bir füze testini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kuzey Kore, dün Japon Denizi istikametine tanımlanamayan bir füze fırlatmıştı. Pyongyang'dan son silah testine ilişkin açıklama geldi.

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre; tek balistik füzenin farklı hedeflere birden fazla savaş başlığı fırlatmasına imkan tanıyan MIRV (Çoklu Bağımsız Hedefleme Aracı) teknolojisinin başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.

DENEMEYE DAİR DETAYLAR PAYLAŞILDI

Denemede orta menzilli katı yakıtlı bir balistik füzenin birinci kademe motorunun kullanıldığı belirtilirken, bu kapsamda farklı savaş başlıklarının yaklaşık 200 kilometre yarıçapındaki bir alanda bulunan 3 farklı hedefe yönlendirildiği aktarıldı.

MIRV savaş teknolojisinin başarısını ölçmeyi amaçlayan silah testinin ülkenin savunma faaliyetlerinin rutin bir parçası olduğu vurgulandı.

GÜNEY KORE BAŞARISIZ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 05.32'de Japon Denizi istikametine doğru tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığı bildirilmişti.

Denemeyi doğrulayan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da, Pyongyang'ın hipersonik bir füze fırlattığını açıklamıştı. Füzenin yaklaşık 250 kilometre yol kat ettiği aktarılırken, denemenin daha sonra başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilmişti.