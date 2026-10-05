Güney Kore'de devlet destekli bakım evinde kalan engelli kadınların yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. 15 yıl hapis cezasına çarptırılan kurum müdürü hakkındaki suçlamaları reddederken, korkunç olay bir mağdurun yaşadıklarını annesine anlatmasıyla ortaya çıktı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Güney Kore'de engelli bireylerin kaldığı devlet destekli bir bakım evinde yaşanan cinsel istismar vakaları ülke gündemine oturdu. Incheon kentindeki Saekdongwon adlı kurumun müdürü Kim, burada kalan iki kadına tecavüz etmek ve üçüncü bir kişiye cinsel saldırıda bulunmak suçlarından yargılandı. 15 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli, tüm suçlamaları reddederek karara itiraz etti.

Olay, 40'lı yaşlarındaki mağdur Seo Mi-hyeon'un yaşadıklarını annesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Seo, 2016 yılında zihinsel engelliler için hizmet veren Saekdongwon'a yerleştirildi. İddiasına göre Kim isimli müdür, kuruma taşınmasından kısa süre sonra geceleri veya sabahın erken saatlerinde odasına gelerek kendisine cinsel istismarda bulunmaya başladı.

Güney Kore'de bakım evinde cinsel istismar skandalı! O itiraf her şeyi gün yüzüne çıkardı: Zorla 'baba' diye hitap ettirmiş "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

“YARDIM EDEBİLECEK KİMSE YOKTU”

Bakım evinde yaşadıkları hakkında konuşabileceği veya kendisine yardım edebilecek kimsenin olmadığını söyleyen kadın, yaşadığı çaresizliği gizlemek zorunda kaldı. Yıllarca süren istismarın ardından Şubat 2025'te yaşanan bir olay, gerçeklerin ortaya çıkmasını sağladı.

KAFASINDA BARDAK KIRMIŞ

Seo'nun anlatımına göre Kim, kendisine yeniden cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. Seo kendisini korumaya çalışırken Kim'in üzerine bir bardak fırlattığını ve başından yaralandığını söyledi. Bakım evi tarafından hastaneye götürülen Seo'nun başına dikiş atıldı. Ancak ailesine olayla ilgili bilgi verilmedi.

Seo'nun annesi, kızının nasıl yaralandığını öğrenmek için güvenlik kamerası kayıtlarını görmek istedi ancak kurum yetkilileri kayıtları paylaşma yetkilerinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine annesi kızını bakım evinden alarak evine götürdü.

Seo, kendisine kuruma geri dönmesine gerek olmadığı söylendikten sonra annesine yıllardır yaşadığı cinsel istismarı anlattı. Annesinin durumu polise bildirmesinin ardından soruşturma genişletildi ve başka mağdurların da olduğu ortaya çıktı. Kim tarafından tecavüze uğradığını belirten Lee Mi-Na'nın da aralarında bulunduğu en az iki mağdur daha tespit edildi.

Güney Kore'de bakım evinde cinsel istismar skandalı! O itiraf her şeyi gün yüzüne çıkardı: Zorla 'baba' diye hitap ettirmiş

KENDİSİNE ‘BABA’ DİYE HİTAP ETTİRMEYE ZORLAMIŞ

Öte yandan mahkemede bazı bakım evi sakinlerinin Kim'e "baba" diye hitap etmeye zorlandığı ortaya çıktı.

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

BBC’nin aktardığına göre mahkeme, Seo ve Lee'ye yönelik tecavüz suçlarından Kim'e 15 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza, savcılığın talep ettiği süreden beş yıl daha az oldu. Üçüncü mağdur açısından ise Kim, cinsel şiddetten suçlu bulundu. Hakim, "mağdurun direnmesini engelleyecek şekilde güç veya tehdit kullanıldığına dair kesin kanıt bulunamadığı" gerekçesiyle tecavüz suçlamasını düşürdü.

Öte yandan geçen yıl yapılan bir incelemede ise kurum müdürünün en az 10 kişiye daha cinsel saldırıda bulunmuş olabileceğine ilişkin bulgulara rastlandığı belirtildi. Ancak bu iddialar yargılama sırasında mahkeme tarafından ele alınmadı.

"SADECE KATLANDIM"

Seo, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Saekdongwon'a geri dönmem gerekmediği söylendiği için konuşmanın güvenli olduğunu düşündüm" dedi. Yıllar boyunca yaşadıklarına nasıl dayandığı sorulduğunda ise "Sadece katlandım" cevabını verdi.

Olay, Güney Kore'de engelli bireylerin devlet bakımındaki güvenliği hakkında tartışmalara yol açarken, kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Sokak sokak gezip pusu kurmuşlar! 2 bin 700 kediyi yemek için çalan çete çökertildi

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala