Güney Kore'de köpek eti yemek 'artık' yasak

9 Ocak 2024 11:27 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 11:28

Güney Kore, 2027 yılına kadar köpek ticaretini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Güney Kore parlamentosu köpek eti ticaretinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını oyladı. Parlamentoda yapılan oylamada 2027 yılına kadar köpeklerin kesilmesi ve etinin satılmasını yasaklayan yasa tasarısı 208 evet oyu ile kabul edildi. Yasayla, köpek eti dağıtımı ya da satışının yanı sıra tüketmek için köpek beslemek ya da kesmek de yasaklandı.

KÖPEK KESENE HAPİS CEZASI

Köpekleri kesenler 3, eti için köpek yetiştirenler veya köpek eti satanlar ise en fazla 2 yıl hapis cezası alabilecek. Suçlu bununlar hapis cezasının yanı sıra 30 milyon won (22 bin 800 dolar) para cezasına çarptırılacak.

Üç yıl içinde yürürlüğe girecek yasa ile çiftçiler ile restoran sahiplerine alternatif gelir ve istihdam sağlamaları için zaman tanınacak. Hükümet, köpek eti yetiştiricilerine de destek sözü verirken kasap ve restoranlar da işletmelerini kapatmak zorunda kalacak.

İstatistiklere göre Güney Kore’de 2023 yılında köpek eti satışı yapan bin 600 restoran ve bin 150 köpek çiftliği bulunuyor.

Ülkede önceki hükümetler köpek eti ticaretini yasaklama girişimlerinde bulunmuş ancak başarısızlıkla sonuçlandı. Mevcut Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeo ve eşi Kim Keon, köpeklere olan bağlılıkları ile tanınıyor. Çiftin 6 köpeği bulunuyor.

HALK DA YASAKTAN YANA

Güney Kore'de yapılan ankette katılımcıların yüzde 90'ından fazlası köpek eti yemeyi düşünmediğini belirtti.

The Straits Times Gazetesi'nin haberine göre, Koreli hayvan hakları grubu Aware tarafından ülke genelinde 2 bin yetişkinle yapılan ankette her 10 Güney Koreliden 9'unun köpek eti yemek istemediği tespit edildi.

Aralık 2023'te yapılan ankette katılımcıların yüzde 93,4'ü gelecekte köpek eti yemeye niyetleri olmadığını ifade ederken, bu oran 2022 yılında yapılan ankette yüzde 88,6 olarak kaydedilmişti.

Anket köpek etinin nüfusun sadece küçük bir kısmı tarafından tüketildiğini gösterdi. Katılımcıların yüzde 94,5'i geçen yıl köpek eti yemediklerini bildirdi.

Anket sonuçları, Güney Kore hükümetinin köpek eti tüketimini yasaklayan yasa tasarısı hazırladığı dönemde kamuoyuna açıklandı.