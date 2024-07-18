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Güney Kore'yi pişman eden broşür hamlesi: Kuzey Kore durmaksızın çöp gönderiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Güney Kore&#039;yi pişman eden broşür hamlesi: Kuzey Kore durmaksızın çöp gönderiyor
Güneykore, Kuzeykore, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Kore'nin Kuzey Kore yönetimini eleştiren propaganda broşürlerini balonla göndermesi üzerine Kuzey Kore çöp bulunan balonlarla karşılık vermeye devam ediyor. Güney Koreli yetkililer vatandaşlarının balonlara dokunmaması için uyarı üstüne uyarı veriyor. 

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki balon savaşları tüm hızıyla sürüyor. 

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye doğru yeniden çöp taşıyan balonlar gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin gönderdiği balonların başkent Seul'ü çevreleyen Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine doğru ilerlediğinin belirlendiği aktarıldı.

Halkın düşen balonlara dokunmaması ve bunları orduya ya da polise bildirmesi tavsiye edildi.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, sınırın kuzeyine "Pyongyang yönetimini eleştiren broşürler" göndermekle itham ettiği Güney Kore'yi yürüttüğü "kirli oyun" gerekçesiyle eleştirmişti.

Güney Kore'ye, sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı bildiriler" gönderdiği için tepki gösteren Kim, "Güney Kore, kirli oyunları için çok büyük bir bedel ödemeye hazır olmalı." ifadesini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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