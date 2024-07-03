Kuzey Kore sahaya iniyor! Ukrayna'daki savaşa tünel kazarak dahil oldular

Putin'in Kuzey Kore'ye ziyareti sonrası Ukrayna savaşına bir ülke daha dahil olmuş oldu. İngiliz medyası, Kuzey Kore'nin Ukrayna sınırında yeni bir yeraltı cephesi açmasına yardım etmek için asker gönderdiğini yazdı.

Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'in yıllar sonra Kuzey Kore'ye ziyaretini konuştu. Çok konuşulan ziyaretten sonra Kuzey Kore, Putin'in askeri birliklerini desteklemek için bir ay içinde Ukrayna'ya askeri personel gönderme sözü verdi.

19 Haziran'da imzalanan anlaşma, imzacı tarafları "silahlı bir işgal nedeniyle savaş durumuna düşülmesi" halinde gecikmeksizin elindeki tüm imkanlarla askeri ve diğer yardımları sağlamakla yükümlü kılıyor.

Tam destek açıklaması savaştan üçüncü bir cepheyi de açmış oldu. 2022'nin şubat ayından beri devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ABD ve batılı ülkeler kısa sürede dahil olurken Rusya da geride kalan yıllarda yeni aktörleri savaşa dahil etti.

ÖLÜ SAYISI 500 BİNİ AŞTI

Milliyet'te yer alan habere göre, Belarus Rus işgaline karşı destek veren ilk ülkelerden olurken Çin, kapalı kapılar arkasında Rusya'ya yönelik desteğini kesmedi. ABD yönetimi Ukrayna'ya şimdiye kadar 200 milyar dolara yakın destek verirken silah ve mühimmatın yanı sıra F-16 savaş uçaklarını dahi göndermeyi kabul etti.

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ABD, İngiltere ve diğer batılı istihbarat kurumlarının hazırladığı raporlara göre, mayıs ayı boyunca her gün ortalama 1000 Rus askerinin Ukrayna'da hayatını kaybettiği, ya da yaralanarak cephe gerisine çekildiği iddia edildi. İngiltere İstihbarat Servisi'ne (MI6) göre, Rusya savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana neredeyse her gün 1200 kayıp verdi ve toplam ölü ya da yaralı sayısı 500.000'i aştı.

UKRAYNA'NIN ÖLÜMCÜL FÜZESİNİ ELE GEÇİRDİ

ABD'nin geçtiğimiz nisan ayında Ukrayna'ya gönderdiği ve dünyanın en ölümcül füze sistemlerinden biri olan ATACMS füzelerinin Rusya'nın eline geçti. Rusya devlet medyası tarafından yayınlanan görüntülerde kar maskesi takan bir adamın bir depodaki masada oturup cihazı incelerken gösterildiği bir video yayınlandı.

Ne Rus kanadı ne de Telegrahp, videonun ne zaman çekildiği konusunda bilgi sahibi değil ancak Rus uzmanlar, ele geçirilen füze sistemi sayesinde Rusya'nın hava savunma sistemlerinin daha da gelişeceğine inanıyor.

BİNLERCE TÜNEL AÇACAKLAR

Putin'in geçtiğimiz hafta 2000 yılından bu yana Pyongyang'a yaptığı ilk ziyaret, Rusya ve Kuzey Kore için dostluklarını gösterme şansıydı. Kim, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline "tam destek" verdiğini açıklayarak bunu gösterdi. Ziyaretten günler sonra ise İngiliz medyası Kuzey Kore'nin, Rusya'nın Ukrayna sınırında yeni bir 'yeraltı cephesi' açmasına yardım etmek için binlerce tünel açma askeri gönderdiğini yazdı.

Rus ordusu halihazırda Ukrayna'da şehirlere sızmak için tünel ağı kazıyor ve cepheyi genişleterek birçok bölgede Ukrayna kuvvetlerini çift taraftan abluka altına alıyor. Mirror gazetesi tünellerin birçoğunun Avdiivka bölgesi ve çevresinde açıldığını ifade ediyor.