Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Gürcistan'da filmleri aratmayan operasyon: 700 bin dolarlık uranyum satacaktı, kıskıvrak yakalandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Gürcistan'da yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında uranyum-238 satmayı planladığı belirtilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan incelemede radyasyon tespit edilirken, bagajdaki kaplardan birinde açık renkli toz bulundu.

Kaydet
|

Gürcistan'da nükleer maddelerin yasa dışı ticaretine yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. Gürcistan Ulusal Güvenlik Servisi, yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında uranyum-238 satmayı planladığı belirtilen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, şüphelinin aracında yapılan incelemede radyasyon tespit edildiği belirtildi.

Gürcistan'da filmleri aratmayan operasyon: 700 bin dolarlık uranyum satacaktı, kıskıvrak yakalandı
Başlık ResmiGürcistan'da filmleri aratmayan operasyon: 700 bin dolarlık uranyum satacaktı, kıskıvrak yakalandı

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OPERASYON

Ulusal Güvenlik Servisinin paylaştığı görüntülerde, güvenlik görevlilerinin beyaz bir sedanın içinden çıkardıkları şüpheliyi yere yatırarak kelepçelediği görülürken, aracın bagajındaki iki küçük kap da el tipi radyasyon dedektörüyle incelendi. Kaplardan birinde açık renkli bir toz bulunduğu görüldü.

Gürcistan'da filmleri aratmayan operasyon: 700 bin dolarlık uranyum satacaktı, kıskıvrak yakalandı
Başlık ResmiGürcistan'da filmleri aratmayan operasyon: 700 bin dolarlık uranyum satacaktı, kıskıvrak yakalandı

Gürcistan, şubat ayında da 3 milyon dolar değerinde uranyum ile nükleer silah denemelerinde kullanılan radyoaktif bir izotop miktarını satın almaya çalışan 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Gürcistan'da filmleri aratmayan operasyon: 700 bin dolarlık uranyum satacaktı, kıskıvrak yakalandı
Başlık ResmiGürcistan'da filmleri aratmayan operasyon: 700 bin dolarlık uranyum satacaktı, kıskıvrak yakalandı
ÖNERİLEN HABERLER
Tanzanya
DÜNYA

Tanzanya'da feci kaza: Safari uçağı kalkışta zebraya çarptı

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.