Gürcistan'da yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında uranyum-238 satmayı planladığı belirtilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan incelemede radyasyon tespit edilirken, bagajdaki kaplardan birinde açık renkli toz bulundu.

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Gürcistan'da nükleer maddelerin yasa dışı ticaretine yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. Gürcistan Ulusal Güvenlik Servisi, yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında uranyum-238 satmayı planladığı belirtilen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, şüphelinin aracında yapılan incelemede radyasyon tespit edildiği belirtildi.

Gürcistan'da filmleri aratmayan operasyon: 700 bin dolarlık uranyum satacaktı, kıskıvrak yakalandı

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OPERASYON

Ulusal Güvenlik Servisinin paylaştığı görüntülerde, güvenlik görevlilerinin beyaz bir sedanın içinden çıkardıkları şüpheliyi yere yatırarak kelepçelediği görülürken, aracın bagajındaki iki küçük kap da el tipi radyasyon dedektörüyle incelendi. Kaplardan birinde açık renkli bir toz bulunduğu görüldü.

Gürcistan'da filmleri aratmayan operasyon: 700 bin dolarlık uranyum satacaktı, kıskıvrak yakalandı

Gürcistan, şubat ayında da 3 milyon dolar değerinde uranyum ile nükleer silah denemelerinde kullanılan radyoaktif bir izotop miktarını satın almaya çalışan 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Gürcistan'da filmleri aratmayan operasyon: 700 bin dolarlık uranyum satacaktı, kıskıvrak yakalandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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