Tanzanya’daki Serengeti Milli Parkı’ndan havalanan 30 kişilik safari uçağı, kalkış sırasında bir zebraya çarptıktan sonra iniş takımlarında yaşanan arıza nedeniyle Kilimanjaro Havalimanı’na gövde üzerine acil iniş yaptı. Korkunç kazada zebra telef olurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Tanzanya’da pazar günü safari uçuşu sırasında büyük korku yaşandı. Serengeti Milli Parkı’ndan Zanzibar’a gitmek üzere havalanan 30 kişilik safari uçağı, kalkış sırasında zebraya çarptı.

Tanzanya'da feci kaza: Safari uçağı kalkışta zebraya çarptı

ACİL İNİŞ YAPTILAR

Kazanın ardından iniş takımlarında arıza meydana gelen uçak, Kilimanjaro Uluslararası Havalimanı’na gövde üzerine acil iniş yaptı. Tanzanya basınında yer alan habere göre; Sindbard Air tarafından işletilen Embraer EMB-120 Brasilia tipi uçakta bulunan 26 yolcu ve 4 mürettebatın tamamı kazadan yara almadan kurtuldu. Zebra ise telef oldu.

Tanzanya uçak kazalarını araştırma birimi olayla ilgili soruşturma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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