Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Tanzanya'da feci kaza: Safari uçağı kalkışta zebraya çarptı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Tanzanya’daki Serengeti Milli Parkı’ndan havalanan 30 kişilik safari uçağı, kalkış sırasında bir zebraya çarptıktan sonra iniş takımlarında yaşanan arıza nedeniyle Kilimanjaro Havalimanı’na gövde üzerine acil iniş yaptı. Korkunç kazada zebra telef olurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaydet
|

Tanzanya’da pazar günü safari uçuşu sırasında büyük korku yaşandı. Serengeti Milli Parkı’ndan Zanzibar’a gitmek üzere havalanan 30 kişilik safari uçağı, kalkış sırasında zebraya çarptı.

Tanzanya'da feci kaza: Safari uçağı kalkışta zebraya çarptı
Başlık ResmiTanzanya'da feci kaza: Safari uçağı kalkışta zebraya çarptı

ACİL İNİŞ YAPTILAR

Kazanın ardından iniş takımlarında arıza meydana gelen uçak, Kilimanjaro Uluslararası Havalimanı’na gövde üzerine acil iniş yaptı. Tanzanya basınında yer alan habere göre; Sindbard Air tarafından işletilen Embraer EMB-120 Brasilia tipi uçakta bulunan 26 yolcu ve 4 mürettebatın tamamı kazadan yara almadan kurtuldu. Zebra ise telef oldu.

Tanzanya uçak kazalarını araştırma birimi olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNERİLEN HABERLER
Fransa’nın nükleer hamlesi Moskova’yı küplere bindirdi: Bu bir çıkmaz yol
DÜNYA

Fransa’nın nükleer hamlesi Moskova’yı küplere bindirdi: Bu bir çıkmaz yol

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.