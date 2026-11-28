Birkaç hafta önce ringde sahneden fırlatılması sonucu kaburgaları kırılan ve böbreği yırtılan 38 yaşındaki WWE güreşçisi Bronson Reed'den acı haber geldi. Gerçek adı Jermaine Haley olan WWE güreşçisi yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Şirket, ölümünü söz konusu olayla ilişkilendirmedi.

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WWE yıldızı Bronson Reed 38 yaşında hayatını kaybetti. Reed'in 'tıbbi komplikasyonlar' nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Reed'in Suudi Arabistan'daki Crown Jewel etkinliğinde sahneden fırlatılarak bir masanın içine düşmesinin üzerinden haftalar geçmişti. Olayda yıldız güreşçinin kaburgalarının kırıldığı ve böbreğinin yırtıldığı bildirilmişti. Şirket, ölümünü bu yaralanmayla ilişkilendirmedi. Avustralyalı güreşçinin ölüm haberi spor dünyasını yasa boğarken Reed, hamile eşini ve kızını geride bıraktı.

Dünya Güreş Eğlencesinin (WWE) yıldız isimlerinden Avustralyalı profesyonel güreşçi Bronson Reed'den acı haber geldi. WWE, gerçek adı Jermaine Haley olan 38 yaşındaki güreşçinin cuma günü tıbbi komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güreş dünyasında şok ölüm: Haftalar önce o hareket sonrası sakatlanmıştı

BÖBREĞİ YIRTILDI, KABURGALARI KIRILDI

Bronson Reed, kasım ayının başında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Crown Jewel etkinliğinde ağır yaralanmıştı. O gece maça çıkmayan güreşçi, yaşanan arbede sırasında sahneden masaların üzerine fırlatılmıştı. Kaburgaları kırılan ve böbreği yırtılan Reed'in bir süredir iyileşme sürecinde olduğu belirtilirken WWE, güreşçinin ölümüne ilişkin başka ayrıntı paylaşmadı.

Güreş dünyasında şok ölüm: Haftalar önce o hareket sonrası sakatlanmıştı

EŞİ HAMİLEYDİ

WWE, yayımladığı açıklamada Reed'in hamile eşi Paige ve kızı başta olmak üzere ailesine başsağlığı diledi. Şirketin açıklamasında, "Jermaine, WWE'de hayattan büyük bir figürdü ama daha da önemlisi olağanüstü bir insan, ailesine düşkün bir baba ve sevilen bir meslektaştı" ifadelerine yer verildi.

WWE EFSANESİNDEN VEDA MESAJI

16 kez dünya şampiyonluğu yaşayan efsane güreşçi Ric Flair, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Reed için "Sektörümüzden çok erken ayrılan bir asker daha" ifadelerini kullandı. WWE Onur Listesi üyesi Diamond Dallas Page ise 2005 yılında yine 38 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden efsane güreşçi Eddie Guerrero'yu hatırlattı.

Güreş dünyasında şok ölüm: Haftalar önce o hareket sonrası sakatlanmıştı

ORGANİZASYONA 2019 YILINDA KATILDI

Kariyerine bağımsız güreş organizasyonlarında Jonah Rock ve J-Rock isimleriyle başlayan Jermaine Haley, 2019 yılında WWE ile sözleşme imzaladı. 2021 yılında şirketten ayrılan Avustralyalı güreşçi, bir yıl sonra geri döndü. Reed, 2024 yılında Andre the Giant Anma Battle Royal'ını kazandı.

Bronson Reed, son aylarda hayatını kaybeden ikinci güreşçi oldu. İngiliz güreş yıldızı Benjamin Satterley de eylül ayında 40 yaşında ölmüştü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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