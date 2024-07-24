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Hackerler Leidos'u hedef aldı! Pentagon'un IT hizmetleri tehlike altında

Düzenleyen: / Kaynak: Reuters
- Güncelleme:
Hackerler Leidos&#039;u hedef aldı! Pentagon&#039;un IT hizmetleri tehlike altında
Bilgisayar Korsanları, Pentagon, Haber

Dünya Haberleri  / Reuters

ABD hükümetine hizmet veren en büyük bilişim hizmetleri sağlayıcılarından biri olan Leidos'tan çalınan belgeler, bilgisayar korsanları tarafından sızdırıldı.

Bilgisayar korsanları, Pentagon'un IT hizmetleri sağlayıcısı Leidos'tan belgeleri sızdırdı.

Bloomberg News'in haberine göre raporda, şirketin yakın zamanda problemin farkına vardığı ve belgelerin daha önce Diligent Corp.'a ait bir sistemde meydana gelen bir ihlal sırasında alındığına inandığı belirtilirken, Leidos'un konuyu araştırdığı da belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı'nı birincil müşterisi olarak kabul eden Virginia merkezli şirketin, Diligent sistemini iç soruşturmalarda toplanan bilgileri barındırmak için kullandığı, Haziran 2023'te yapılan bir başvuruya atıfta bulunularak eklendi.

2022'DEKİ BİR SALDIRIDAN KAYNAKLANIYOR

Diligent sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada, sızıntının şirketin 2021'de satın aldığı yan kuruluşu Steele Compliance Solutions'ı etkileyen 2022'deki bir saldırıdan kaynaklandığını söyledi. O sırada Leidos da dahil olmak üzere 15'ten az müşteri ürünü kullanıyordu.

Leidos ve Diligent, Reuters'ın habere ilişkin yorum talebine hemen cevap vermedi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Reuters
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